Suzuki Alto suma cámara de retroceso en todas sus versiones

El Suzuki Alto suma un nuevo elemento a su equipamiento y lo hace reforzando su propuesta urbana. Desde ahora incorpora cámara de retroceso en todas sus versiones, un recurso que se vuelve cada vez más útil en la rutina diaria.

En calles angostas y estacionamientos ajustados, la cámara entrega una referencia visual clara al momento de retroceder. Se integra a los sensores ya disponibles, ampliando la asistencia en maniobras cotidianas, ya sea en el trayecto al trabajo, al supermercado o dejando a los niños en el colegio.

El ajuste se suma a un equipamiento de seguridad que ya contemplaba seis airbags de serie, cinturones de tres puntas en las cinco plazas y anclajes Isofix, apuntando a quienes buscan un auto accesible, pero con respaldo en seguridad.

“La incorporación de la cámara de retroceso responde a nuestro compromiso permanente por ofrecer vehículos cada vez más completos y alineados con las necesidades de los clientes, manteniendo precios altamente competitivos. Con el Suzuki Alto seguimos democratizando el acceso a la movilidad y la seguridad en Chile”, dijo Christian Renner, gerente general de Suzuki Chile.

Desde la marca explican que la idea es acercar equipamiento que suele verse en categorías superiores a conductores que están comprando su primer auto o que necesitan un vehículo práctico y de bajo costo operativo para el día a día.

En lo mecánico no hay novedades. Mantiene el motor K10C de tres cilindros y 998 cc, con sistema VVT y tecnología Dual-Jet. Desarrolla 67 hp y 91,2 Nm de torque, junto a una caja manual de cinco velocidades.

El resultado es un consumo extraurbano homologado de hasta 24,4 km/l, una cifra que sigue siendo relevante en tiempos donde el gasto en combustible pesa en el presupuesto mensual. Con esta actualización, el modelo mantiene su fórmula conocida: dimensiones acotadas, mecánica eficiente y ahora, una ayuda visual adicional para la conducción diaria.

El precio se mantiene desde $7.890.000, incluyendo bonos vigentes.