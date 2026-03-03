SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Suzuki Alto suma cámara de retroceso en todas sus versiones

    El citycar agrega cámara de retroceso sin cambiar su precio de entrada y mantiene seis airbags de serie

     

    El Suzuki Alto suma un nuevo elemento a su equipamiento y lo hace reforzando su propuesta urbana. Desde ahora incorpora cámara de retroceso en todas sus versiones, un recurso que se vuelve cada vez más útil en la rutina diaria.

    En calles angostas y estacionamientos ajustados, la cámara entrega una referencia visual clara al momento de retroceder. Se integra a los sensores ya disponibles, ampliando la asistencia en maniobras cotidianas, ya sea en el trayecto al trabajo, al supermercado o dejando a los niños en el colegio.

    El ajuste se suma a un equipamiento de seguridad que ya contemplaba seis airbags de serie, cinturones de tres puntas en las cinco plazas y anclajes Isofix, apuntando a quienes buscan un auto accesible, pero con respaldo en seguridad.

    “La incorporación de la cámara de retroceso responde a nuestro compromiso permanente por ofrecer vehículos cada vez más completos y alineados con las necesidades de los clientes, manteniendo precios altamente competitivos. Con el Suzuki Alto seguimos democratizando el acceso a la movilidad y la seguridad en Chile”, dijo Christian Renner, gerente general de Suzuki Chile.

    Desde la marca explican que la idea es acercar equipamiento que suele verse en categorías superiores a conductores que están comprando su primer auto o que necesitan un vehículo práctico y de bajo costo operativo para el día a día.

    En lo mecánico no hay novedades. Mantiene el motor K10C de tres cilindros y 998 cc, con sistema VVT y tecnología Dual-Jet. Desarrolla 67 hp y 91,2 Nm de torque, junto a una caja manual de cinco velocidades.

    El resultado es un consumo extraurbano homologado de hasta 24,4 km/l, una cifra que sigue siendo relevante en tiempos donde el gasto en combustible pesa en el presupuesto mensual. Con esta actualización, el modelo mantiene su fórmula conocida: dimensiones acotadas, mecánica eficiente y ahora, una ayuda visual adicional para la conducción diaria.

    El precio se mantiene desde $7.890.000, incluyendo bonos vigentes.

    Más sobre:NoticiasSuzuki Altocitycarautos urbanos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Ad portas de reunión en La Moneda por cable chino: Muñoz afirma que se ha traspasado información “de la forma más responsable posible”

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

    Lo más leído

    1.
    Volvo EX30 suma un nuevo premio internacional por su diseño

    Volvo EX30 suma un nuevo premio internacional por su diseño

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Diputado Barría por mesa de la cámara de diputados: “Estamos bastante avanzados en el acuerdo con el oficialismo, con el PDG”

    Cita por cable chino termina de manera abrupta: Kast exige a Boric retractarse y desata molestia del Mandatario

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones
    Negocios

    Ganancias de las AFP subieron 22% en 2025 y sumaron US$ 762 millones

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Escalada bélica en Medio Oriente dispara el precio del gas y el petróleo llega a máximos desde mediados de 2024

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia
    Tendencias

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Cuánta lluvia caerá en marzo en Santiago y cuándo comienza el frío

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”
    El Deportivo

    Claudio Borghi revela el motivo por el que Matías Zaldivia pasó de Colo Colo a la U: “No se fue por decisión propia”

    “Por canchero, me lo cruzo y le meto una dura”: Arturo Vidal amenaza a Rodrigo De Paul

    Con chilenos en el top 20: sitio alemán entrega lista de agencias de representación con más traspasos en último mercado

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026
    Tecnología

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Trump afirma que Estados Unidos “puede librar guerras eternamente” en base a sus reservas de municiones

    Israel anuncia un nuevo despliegue de tropas en el sur de Líbano en plena campaña de bombardeos en el país

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras