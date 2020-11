Jefe máximo de Toyota se disculpa con Tänak por el fallo del Yaris en Italia

Akio Toyoda, heredero del imperio Toyota y máximo directivo de la compañía japonesa, se disculpó con el binomio de Ott Tänak y Martin Järveoja luego del fallo del Yaris en Italia, este domingo. Los estonios lideraban por más de medio minuto la octava fecha de la temporada del Campeonato del Mundo de Rally cuando un problema en la dirección del auto hizo que la pareja perdiera el control, cediendo valioso tiempo que le significó caer a la quinta posición. El Rally de Cerdeña finalmente fue ganado por el binomio español de Dani Sordo y Carlos del Barrio, a bordo de un Hyundai i20 WRC.

Akio Toyoda junto a Tommi Makinen, jefe de Toyota GAZOO Racing.

Toyoda estaba presente en Italia y dijo haberse sentido muy afectado cuando los estonios volvieron al parque de asistencia luego de los problemas. Sin la falla, Tänak se hubiera escapado a 19 puntos por delante del francés Sébastien Ogier, de Citroën. En vez de eso, Tänak y Järveoja quedaron líderes del campeonato, pero apenas por cuatro puntos.

“Fue un final que me rompió el corazón. Sentí la enorme ambición de Ott y Martin por ocupar el lugar más alto del podio una vez más. No tuve palabras cuando vi la falla mecánica. Pienso que es decepcionante para todos, pero mucho más para ellos. En el fondo, no hay nadie más triste que ellos mismos. Estoy muy avergonzado de no haberles permitido llegar hasta el final. También quiero disculparme con los fanáticos que estaban mirando la carrera. Jamás voy a olvidar su rostro (el de Tänak) de arrepentido cuando bajó del auto. Abrazó a cada uno de los mecánicos, enfrentando la tristeza y desazón con todos los miembros del equipo”.

Continuando con sus sentidas palabras, Toyoda expresó que “lo que puedo hacer es hacer un auto mucho más confiable. Llegaremos a este objetivo junto con Tommi (Makinen)”.

Fallo doble del Yaris en Italia

A pesar de que Tänak y Järveoja lideraron la segunda mitad del Rally de Cerdeña, y además hicieron los mejores tiempos en seis tramos del sábado, los japoneses perdieron terreno frente a Hyundai. Tänak remató quinto, Kris Meeke lo hizo en 19ª posición, luego de que también su Toyota Yaris WRC sufriera fallas.

Tänak y Järveoja en el Rally de Italia.

La falla del Yaris en Italia no es la primera de la temporada. En Argentina, una falla del alternador ya había sacado de la disputa a Tänak.