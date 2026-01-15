Tesla toma polémica decisión sobre conducción autónoma: será por suscripción mensual

No fue una carta a inversionistas ni una presentación formal. Bastó un mensaje en X. Elon Musk avisó que Tesla dejará de vender su paquete más avanzado de asistencia a la conducción (FSD o Full Self-Driving) y que, desde febrero, pasará a ofrecerlo únicamente como suscripción mensual.

Un ajuste que va más allá del precio y que refuerza una idea que el empresario viene repitiendo hace años: el negocio no está solo en el auto.

Tras el anuncio del miércoles, las acciones de la compañía cayeron más del 2%.

Tesla will stop selling FSD after Feb 14.



FSD will only be available as a monthly subscription thereafter. — Elon Musk (@elonmusk) January 14, 2026

“Tesla dejará de vender FSD después del 14 de febrero. A partir de entonces, FSD solo estará disponible como suscripción mensual”, escribió Musk en su red social, el 14 de enero. Hoy, el software cuesta cerca de US$8.000 como compra única, mientras que la suscripción mensual es de US$99 en Estados Unidos.

La lectura es clara. Con un costo mensual más bajo, más personas podrían activar el sistema, aunque sea por periodos acotados, como vacaciones o viajes largos. Eso amplía el uso y, con ello, la cantidad de datos que Tesla recopila para entrenar su inteligencia artificial.

La marca no deja de fabricar autos, pero el énfasis parece estar en el software. Para Musk, el vehículo es una plataforma que permite alimentar sistemas de conducción, robótica y aprendizaje automático, áreas que considera claves para el futuro de la compañía.

¿Qué es la Conducción Autónoma Total?

Pese a su nombre, el sistema no permite que el auto se maneje solo sin supervisión. Se trata de un software que agrega funciones avanzadas a los Tesla, todos equipados de fábrica con cámaras y sensores.

Incluye control de crucero adaptativo, cambios de carril automáticos, adelantamientos, estacionamiento asistido y reconocimiento de semáforos y señales de pare. También permite que el auto se desplace solo a baja velocidad en estacionamientos. Tesla advierte que el conductor debe estar atento en todo momento.

Fuera de Estados Unidos, varias funciones están limitadas por la normativa. Por eso, la empresa aclara que el sistema es de nivel 2 y requiere intervención humana constante.

Según el director financiero de Tesla, Vaibhav Taneja, solo cerca del 12% de la flota paga actualmente por este software. El modelo de suscripción busca reducir esa barrera. La apuesta es que, al probarlo, más usuarios mantengan el servicio activo y sigan alimentando la base de datos que sostiene la evolución del sistema.