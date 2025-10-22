Un auto eléctrico con olor gasolina: el curioso gancho de Kia en Finlandia

Por más extrañas que puedan ser las necesidades de la gente, siempre hay alguien que está interesado en encontrar las respuestas necesarias, más cuando se trata de clientes y hay dinero de por medio.

Un importador de la marca Kia en Finlandia decidió que para incentivar la venta de autos eléctricos había que hacerle un guiño a los nostálgicos de los motores a combustión.

Su solución fue comenzar a regalar ambientadores con aroma a gasolina a los compradores nuevo EV4.

“Renunciar al motor de combustión puede parecer un gran paso, como renunciar a cualquier otra cosa que nos resulte familiar. Queríamos añadir un toque nostálgico y divertido a la transición con un ambientador para coche con aroma a gasolina”, comentó Klaus Pohjala, director comercial de Astara Auto Finland, en un comunicado de prensa.

Y esto no se trató de simplemente rociar de gasolina un papel. Nada más lejos de la realidad. El aroma fue encargado al perfumista finlandés Max Perttula, quien tomó ingredientes comúnmente utilizados en fragancias masculinas y los combinó con flor de jazmín.

De acuerdo al sitio Automotive News, “para crear el aroma se combinó una base con aroma a aceite de motor con matices metálicos y minerales que recuerdan a un taller de coches”.

2026 EV4

Perttula agregó: “El ligero toque de gasolina aporta un tono duradero, pero sutil a la fragancia. Si hubiera sido más intenso, la fragancia se habría transformado en un jazmín afrutado. Finalmente, di vida a la composición metalizándola y lijándola con compuestos de ámbar, alquitrán de abedul y gálbano”.

Pese a los avances en la venta de autos eléctricos en los países nórdicos, sobre todo en Noruega, en Finlandia los vehículos eléctricos representan el 35% de las ventas totales hasta agosto de 2025, por lo que todavía existe cierta reticencia para entrar de lleno en el mundo de la electromovilidad y, quizás, un aromatizador con olor a gasolina sea el gatillo que están esperando.