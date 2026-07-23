Un nuevo integrante de la familia Range Rover adelanta sus líneas

Un nuevo Range Rover se gesta. Será el quinto miembro de la reconocida familia de SUVs de lujo, el cual, sin embargo, busca transmitir una imagen distinta a lo acostumbrado. Y es que según lo visto en las primeras fotografías difundidas por la marca británica, parece más bien un enorme sedán, un poco más levantado de lo convencional. De ahí, que su denominación, no sea casualidad: Range Rover GT (Grand Touring).

Durante más de medio siglo, el apellido Range Rover se ha asociado a modelos robustos, de lineas muy verticales y una impronta claramente todoterreno. Directrices que el futuro GT no sigue, mostrando una longitud visual en el conjunto.

Junto con un capó que parece interminable, muestra una cintura muy baja y un suave descenso de línea del techo hasta la zaga, lo que hace recordar a modelos el Porsche Taycan Sport Turismo y el Audi A6 Avant e-tron.

Al igual que el exterior, el habitáculo también muy distinto a lo acostumbrado, anticipando el nuevo lenguaje de diseño interior de la marca, mucho más limpio, digital y minimalista que el utilizado hasta ahora.

Prácticamente, no hay botones físicos, los cuales se reducen a los mandos dispuestos en el volante. La consola central, por otro lado, queda completamente despejada; mientras que las pantallas adquieren todo el protagonismo, y los materiales buscan transmitir calma más que espectacularidad.

El Range Rover GT será el primer modelo desarrollado sobre la nueva plataforma EMA, concebida inicialmente para versiones eléctricas de 800 voltios, aunque también podrá albergar futuras variantes híbridas.

Se fabricará en Halewood, Reino Unido, y será presentado en 2027.