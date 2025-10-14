Una versión coupé del lujoso Toyota Century será presentada en el Salón de Tokio

Toyota parece decidido a tomarse la víspera del Salón de Tokio, que parte a finales de octubre. Primero con un Lexus de seis ruedas, con los detalles de un nuevo Corolla aparentemente eléctrico y también con los planes de reposicionar su línea de lujo Century.

Con una tradición que se extiende hasta 1967, cuando se lanzó para el mercado japonés con el objetivo de competir con Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz, Jaguar o Cadillac, es uno de los buques insignia de la marca.

En los últimos años ha habido bastante movimiento respecto de Century. En 2023, por ejemplo, se amplió la gama a los SUV, para explorar también a los consumidores chinos.

Ahora acaba de presentarse un conceptual en una colorida versión coupé, que vendría a rivalizar con el Bentley Continental GT, el Rolls-Royce Spectre y el Jaguar Type 00.

Este cupé tiene puertas corredizas y no cuenta con pilares B. Mirando más de cerca surgen otros detalles a confirmar en el lanzamiento oficial, como la posición de conducción central y un volante rectangular.

En cuanto a su motor, las especulaciones van desde el clásico V12 de Century, poderoso pero alejado de los cánones actuales, hasta la posibilidad de contar con el V8 híbrido o el V6 híbrido enchufable que han utilizado recientemente.

Entre los planes de Toyota para Century está convertirlo en una marca separada y globalizarla más allá de Japón y China. También se espera que su producción sea personalizada, según los deseos de cada cliente.