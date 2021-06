Vettel se sincera y reconoce que varios pilotos orinan en el auto de Fórmula 1

Una declaración poco tradicional dio Sebastian Vettel. El piloto de Aston Martin, quien consiguió su primer podio de la temporada en la última fecha disputada en Bakú, comentó detalles de la interna de los pilotos de la Fórmula 1, especialmente sobre un hecho que no se ve ni siquiera en la serie Drive To Survive, donde se exhibe la trastienda de la principal competencia de motorsport.

Precisamente en una extendida conferencia tras el Gran Premio de Azerbaiyán, donde se impuso el mexicano Sergio “Checo” Pérez, el cuatro veces campeón del mundo con el equipo Red Bull explicó por qué se quedó en su monoplaza cuando la carrera se suspendió para que la pista quedara limpia tras el accidente de Max Verstappen. Mientras todos los pilotos conversaban con sus equipos, se hidrataban o caminaban, el alemán sentado sobre su Aston Martin mantenía la concentración.

“Quería quedarme ahí y no distraerme para estar listo y sensitivo, cosa que hicimos obviamente lo mejor posible. A mí me iba bien, no quería salir. Estoy bastante cómodo dentro de mi auto. Soy uno de los pocos pilotos que no se hace pis dentro de su auto. Con lo que puedo quedarme ahí durante mucho tiempo”, indicó el piloto en declaraciones que replicó el sitio Marca.

Al comentar esta situación, el piloto Pierre Gasly, quien se encontraba en la conferencia de prensa, se mostró extrañado y le preguntó a Vettel: “¿Conoces alguno que se haga pis en el auto?”.

Vettel no tardó un segundo en responder. “Sí, sí.¿Tú no eres uno de ellos? Creo que la mitad de la parrilla lo hace. Yo, no. Nunca lo he hecho. Lo probé una vez, pero no funciona”, comentó el germano ante la risa de todos los presentes.

Cabe señalar que algunos pilotos usan una especie de pañales por si en algún momento tienen una necesidad fisiológica impostergable, aunque muchos reconocen que el agua que botan mediante el sudor atenúa las ganas. Vettel al parecer es uno de ellos.