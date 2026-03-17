SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Volkswagen Atlas se deja ver otra vez antes de su estreno en Nueva York

    Volkswagen anticipa el rediseño de su SUV de tres filas con un nuevo adelanto y detalles técnicos previos a su debut oficial.

     

    A poco más de dos semanas de su presentación, el Volkswagen Atlas vuelve a aparecer en la antesala del Salón del Automóvil de Nueva York. Esta vez, la marca alemana liberó un nuevo teaser que deja ver parte de la zaga del modelo, confirmando que su renovación apunta tanto al diseño como a la puesta al día tecnológica.

    El modelo, que se fabrica en Chattanooga, Tennessee, es uno de los pilares de la firma en Estados Unidos. En un escenario de baja en ventas, el recambio del Atlas adquiere relevancia dentro de la oferta local, donde se mantiene como uno de los SUV familiares más conocidos del catálogo.

    Las imágenes anticipan una firma lumínica continua en la parte trasera, con una barra LED que conecta los focos e integra el emblema iluminado. Este recurso ya se ha visto en otros modelos recientes de la marca.

    Distintos reportes apuntan a que el nuevo Atlas tomará referencias del Volkswagen Teramont Pro, actualmente disponible en el mercado chino. Prototipos captados en pruebas refuerzan esa idea, mostrando proporciones similares y una silueta que privilegia líneas más limpias.

    En lo mecánico, el SUV seguirá utilizando el bloque 2.0 TSI de cuatro cilindros (EA888), con cifras cercanas a los 280 hp y 450 Nm. Este propulsor reemplazó al antiguo V6 en la fase final del modelo actual, una decisión que también marcó su oferta en Chile.

    La transmisión será automática de ocho marchas con convertidor de par, junto a tracción integral 4Motion. Además, el modelo adoptará la plataforma MQB Evo, que ya sustenta a otros vehículos recientes del grupo.

    Puertas adentro, se espera un salto en equipamiento. El rediseño incluiría un panel digital con varias pantallas, iluminación ambiental y opciones como techo panorámico o sistema de audio Harman Kardon. Algunas versiones podrían sumar funciones de ventilación y masaje en el asiento del acompañante.

    Desde la marca adelantan que el nuevo Atlas “presentará proporciones robustas y musculosas, así como una superficie exterior más estilizada”, en línea con el lenguaje de diseño que han ido incorporando en su gama.

    El debut está fijado para los primeros días de abril, mientras que su llegada a concesionarios en Estados Unidos se proyecta hacia el segundo semestre. En paralelo, las unidades de prueba siguen circulando con camuflaje, dejando ver solo lo justo antes de su presentación oficial.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenAtlasSUV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta del gran empresariado, Susana Jiménez, se suma al directorio de Bci

    Gobierno condena amenazas de muerte a alcalde de Peñalolén y llama a “trabajar unidos” contra el avance del narcotráfico

    Kast defiende proyecto que busca ajustar la gratuidad y refuerza que la negociación ramal “no es urgente”

    Rodrigo Illesca, exdirector de Conaf: “Mi salida fue una pasada de cuenta”

    Triple homicidio de La Reina: defensa de Ugalde mantiene dudas en participación de otros atacantes pese a informe del SML

    La estela de investigaciones por irregularidades que arrastra el renunciado fiscal Eduardo Rios

    Lo más leído

    1.
    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    40 buses eléctricos Zhong Tong se integran al transporte público metropolitano

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Chelsea vs. PSG por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Bayer Leverkusen con la Champions League

    Gobierno condena amenazas de muerte a alcalde de Peñalolén y llama a “trabajar unidos” contra el avance del narcotráfico
    Chile

    Gobierno condena amenazas de muerte a alcalde de Peñalolén y llama a “trabajar unidos” contra el avance del narcotráfico

    Kast defiende proyecto que busca ajustar la gratuidad y refuerza que la negociación ramal “no es urgente”

    Rodrigo Illesca, exdirector de Conaf: “Mi salida fue una pasada de cuenta”

    CNC defiende apertura del comercio en Viernes Santo y advierte impacto económico de eventuales cierres
    Negocios

    CNC defiende apertura del comercio en Viernes Santo y advierte impacto económico de eventuales cierres

    Kast entra a debate por caja fiscal y afirma que Chile tiene que gastar bien lo que tiene

    Medio Ambiente retira de tramitación 43 decretos presentados por gobierno de Boric, entre ellos protección a salar Pedernales y pingüino de Humboldt

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    “Puedo hacer lo que quiera con ella”: el presunto plan de Trump para sacar de Cuba al presidente Miguel Díaz-Canel

    Cronología del caso Narumi Kurosaki, la joven que habría sido asesinada por el chileno Nicolás Zepeda

    Le llueve sobre mojado: Javier Correa se desgarra y es baja en Colo Colo
    El Deportivo

    Le llueve sobre mojado: Javier Correa se desgarra y es baja en Colo Colo

    “Es una lástima”: Octavio Rivero confirma que estará varios meses fuera de las canchas y se lanza contra sus críticos

    En vivo: Sporting de Lisboa y Bodo/Glimt luchan por un cupo en los cuartos de final de la Champions League

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella
    Cultura y entretención

    Proyecto Fin del Mundo: el ambicioso estreno galáctico que reafirma a Ryan Gosling como estrella

    Gobierno otorga suma urgencia al proyecto de Ley de Patrimonio Cultural

    Virginia Woolf por sí misma: palabras para resistir la tormenta de la enfermedad y la guerra

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027
    Mundo

    Extrema derecha de Francia apuesta sus fichas a segunda vuelta de municipales de cara a presidenciales de 2027

    Rusia reacciona a amenaza de Trump de “tomarse” Cuba y remarca su disposición a “brindar toda la ayuda posible” a la isla

    Presidente de Ecuador desmiente a Gustavo Petro tras acusaciones de bombardeos en Colombia

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT