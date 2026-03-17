Volkswagen Atlas se deja ver otra vez antes de su estreno en Nueva York

A poco más de dos semanas de su presentación, el Volkswagen Atlas vuelve a aparecer en la antesala del Salón del Automóvil de Nueva York. Esta vez, la marca alemana liberó un nuevo teaser que deja ver parte de la zaga del modelo, confirmando que su renovación apunta tanto al diseño como a la puesta al día tecnológica.

El modelo, que se fabrica en Chattanooga, Tennessee, es uno de los pilares de la firma en Estados Unidos. En un escenario de baja en ventas, el recambio del Atlas adquiere relevancia dentro de la oferta local, donde se mantiene como uno de los SUV familiares más conocidos del catálogo.

Las imágenes anticipan una firma lumínica continua en la parte trasera, con una barra LED que conecta los focos e integra el emblema iluminado. Este recurso ya se ha visto en otros modelos recientes de la marca.

Distintos reportes apuntan a que el nuevo Atlas tomará referencias del Volkswagen Teramont Pro, actualmente disponible en el mercado chino. Prototipos captados en pruebas refuerzan esa idea, mostrando proporciones similares y una silueta que privilegia líneas más limpias.

En lo mecánico, el SUV seguirá utilizando el bloque 2.0 TSI de cuatro cilindros (EA888), con cifras cercanas a los 280 hp y 450 Nm. Este propulsor reemplazó al antiguo V6 en la fase final del modelo actual, una decisión que también marcó su oferta en Chile.

La transmisión será automática de ocho marchas con convertidor de par, junto a tracción integral 4Motion. Además, el modelo adoptará la plataforma MQB Evo, que ya sustenta a otros vehículos recientes del grupo.

Puertas adentro, se espera un salto en equipamiento. El rediseño incluiría un panel digital con varias pantallas, iluminación ambiental y opciones como techo panorámico o sistema de audio Harman Kardon. Algunas versiones podrían sumar funciones de ventilación y masaje en el asiento del acompañante.

Desde la marca adelantan que el nuevo Atlas “presentará proporciones robustas y musculosas, así como una superficie exterior más estilizada”, en línea con el lenguaje de diseño que han ido incorporando en su gama.

El debut está fijado para los primeros días de abril, mientras que su llegada a concesionarios en Estados Unidos se proyecta hacia el segundo semestre. En paralelo, las unidades de prueba siguen circulando con camuflaje, dejando ver solo lo justo antes de su presentación oficial.