SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Volkswagen celebra 75 años en Chile con un mes de beneficios, eventos y homenajes a su historia

    La marca alemana conmemora su trayectoria en el país con promociones exclusivas, activaciones en concesionarios y una intensa agenda.

     

    Los 75 años de presencia ininterrumpida de Volkswagen en Chile bien valen una gran celebración. Así también lo consideran los representantes de la marca, que han organizado una conmemoración que destaca su legado y futuro con una agenda cargada de actividades, beneficios y encuentros con sus clientes a lo largo de todo el territorio.

    El aniversario marca un recorrido que comenzó en la década de 1950 con la llegada de los primeros modelos que rápidamente se ganaron la confianza del público local. Desde entonces, la marca ha evolucionado constantemente, integrando innovación, diseño y nuevas tecnologías, hasta llegar a su actual portafolio que incluye propuestas electrificadas y soluciones de movilidad más sostenibles.

    Como parte central de la celebración, Volkswagen ha preparado una campaña comercial especial que contempla unidades limitadas de tres de sus modelos más representativos: Polo, Tera y Amarok. Cada uno contará con 75 unidades disponibles bajo condiciones preferenciales, incluyendo descuentos exclusivos, financiamiento con tasas especiales y beneficios adicionales pensados para quienes buscan renovar su vehículo durante este mes aniversario.

    Más allá de lo comercial, la marca busca reforzar su vínculo con los usuarios mediante una serie de eventos y activaciones en su red de concesionarios. Estas instancias permitirán a los asistentes conocer de cerca tanto los modelos que marcaron época como las nuevas tecnologías que definirán el futuro de la movilidad, generando un espacio de conexión entre generaciones.

    Gabriel_Barrera

    El enfoque de esta celebración también pone en valor la relación emocional construida con los clientes a lo largo de las décadas. Volkswagen ha sido parte del desarrollo de la movilidad en Chile, acompañando a distintas generaciones en su vida cotidiana y consolidándose como un actor clave en la industria automotriz local.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenPoloAmarokTera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    JP Morgan afirma que megarreforma del gobierno “se basa en una propuesta atractiva, pero incierta”

    El discurso que Máximo Pacheco no pudo leer en la Cámara de Diputados

    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    El adiós de José Miguel Benavente en la Corfo: La definición de montos de ingreso por litio “no ha funcionado”

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    El regreso de la “Citroneta” está cada vez más cerca

    El regreso de la “Citroneta” está cada vez más cerca

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Qué podría pasar en Chile con un fenómeno El Niño intenso, según un especialista

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Cómo la prohibición de celulares en los colegios afectó las calificaciones y asistencias de los niños, según un estudio

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Reportan casos de “pérdida de visión permanente”: la marca de termos que retiró 8 millones de botellas del mercado

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Qué es el melanoma, cuáles son los síntomas y cómo prevenir una de las formas más mortales de cáncer de piel

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 6 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 6 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Universitario por la Libertadores en TV y streaming

    Stanford, reunión con premios Nobel y guerra en Irán: la trastienda de la gira de Pérez Mackenna en EE.UU.

    Kaiser cuestiona resistencia de Matthei a megarreforma de Kast y recibe la respuesta de la exalcaldesa

    JP Morgan afirma que megarreforma del gobierno “se basa en una propuesta atractiva, pero incierta”
    Negocios

    JP Morgan afirma que megarreforma del gobierno “se basa en una propuesta atractiva, pero incierta”

    El discurso que Máximo Pacheco no pudo leer en la Cámara de Diputados

    Cómo será el supermercado PriceSmart en Chicureo que costará casi US$10 millones

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius
    Tendencias

    “No es el próximo Covid”: la declaración de la OMS por los casos de hantavirus en el crucero MV Hondius

    ¿Continúa la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central? Esto dice el pronóstico

    Cómo es la vida dentro del MV Hondius, el crucero afectado por el fatal hantavirus

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores
    El Deportivo

    Con 8°C y lluvia: qué hay detrás de las pausas de rehidratación que generaron las pifias de la UC en Copa Libertadores

    Capitán de Cruzeiro lanza potente crítica por el arbitraje ante la UC y cuestiona el estado de la cancha del Claro Arena

    Iquique recibe por primera vez del circuito 5150 TRIATHLON

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2
    Tecnología

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    El ex Lenovo João Bortone asume las riendas de Intel en América Latina en plena era de la IA

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia
    Cultura y entretención

    Entre aplausos Chile inaugura Pabellón “Inter-Reality” en la 61° Bienal de Venecia

    Raúl Zurita obtiene el Griffin Lifetime Recognition Award uno de los premios más prestigiosos en poesía

    El papel al que Zendaya audicionó “una y otra vez” y nunca logró conseguir

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán
    Mundo

    Ucrania se reúne con la Administración Trump por primera vez tras el receso por la guerra en Irán

    Marco Rubio visita el Vaticano tras las tensiones entre Trump y León XIV

    León XIV recibe a Marco Rubio en el Vaticano, tras las críticas de Trump al Papa

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula
    Paula

    Archivo Moderna, la historia de revista Paula

    Desayunos para sorprender a mamá

    Hablemos de amor: no fracasé, simplemente estoy soltera