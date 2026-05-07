Volkswagen celebra 75 años en Chile con un mes de beneficios, eventos y homenajes a su historia

Los 75 años de presencia ininterrumpida de Volkswagen en Chile bien valen una gran celebración. Así también lo consideran los representantes de la marca, que han organizado una conmemoración que destaca su legado y futuro con una agenda cargada de actividades, beneficios y encuentros con sus clientes a lo largo de todo el territorio.

El aniversario marca un recorrido que comenzó en la década de 1950 con la llegada de los primeros modelos que rápidamente se ganaron la confianza del público local. Desde entonces, la marca ha evolucionado constantemente, integrando innovación, diseño y nuevas tecnologías, hasta llegar a su actual portafolio que incluye propuestas electrificadas y soluciones de movilidad más sostenibles.

Como parte central de la celebración, Volkswagen ha preparado una campaña comercial especial que contempla unidades limitadas de tres de sus modelos más representativos: Polo, Tera y Amarok. Cada uno contará con 75 unidades disponibles bajo condiciones preferenciales, incluyendo descuentos exclusivos, financiamiento con tasas especiales y beneficios adicionales pensados para quienes buscan renovar su vehículo durante este mes aniversario.

Más allá de lo comercial, la marca busca reforzar su vínculo con los usuarios mediante una serie de eventos y activaciones en su red de concesionarios. Estas instancias permitirán a los asistentes conocer de cerca tanto los modelos que marcaron época como las nuevas tecnologías que definirán el futuro de la movilidad, generando un espacio de conexión entre generaciones.

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El enfoque de esta celebración también pone en valor la relación emocional construida con los clientes a lo largo de las décadas. Volkswagen ha sido parte del desarrollo de la movilidad en Chile, acompañando a distintas generaciones en su vida cotidiana y consolidándose como un actor clave en la industria automotriz local.