Volkswagen estrena una nueva generación de habitáculo en el ID. Polo

Volkswagen presentó por primera vez el interior del nuevo ID. Polo, modelo que estrena una arquitectura de cabina completamente renovada. El desarrollo pone el acento en la experiencia de uso, con mayor presencia de botones, materiales de mejor percepción y un software que incorpora funciones de asistencia y confort.

Con este adelanto, la marca alemana también muestra el camino que seguirán los interiores de sus próximos modelos eléctricos. El nuevo habitáculo fue diseñado a partir de la retroalimentación de los clientes y refleja un cambio hacia una operación más simple y clara, con pantallas bien organizadas y materiales pensados para generar un ambiente acogedor.

Diseño centrado en el uso cotidiano

El nuevo ID. Polo adopta el lenguaje de diseño “Pure Positive”, que apunta a un ambiente agradable y fácil de entender. Superficies textiles en el tablero y las puertas, junto a controles bien definidos, refuerzan una percepción de calidad que suele asociarse a segmentos superiores.

Kai Grünitz, miembro del directorio de Volkswagen para Desarrollo Técnico, explicó que “la nueva arquitectura interior eleva la experiencia del cliente con líneas limpias, materiales de buena calidad y un entorno intuitivo, con botones físicos y pantallas mejor estructuradas”. Añadió que el nuevo software “entrega más confort y funciones, como el manejo con un solo pedal y una nueva generación de Travel Assist”.

Pantallas grandes y controles claros

La cabina se organiza de forma horizontal, con dos pantallas alineadas: un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla central de casi 13 pulgadas para el sistema multimedia. Debajo de esta última se integran botones independientes para la climatización y las luces de emergencia, una solución pensada para un acceso directo y sin distracciones.

El volante multifunción fue rediseñado y ahora presenta comandos más claros. Además, se incorpora un control giratorio para el audio, ubicado entre la bandeja para el celular y los posavasos, accesible tanto para el conductor como para el acompañante.

Volkswagen AG

Un guiño al pasado

Uno de los elementos distintivos es el modo de visualización retro. Con solo presionar un botón, el tablero digital adopta una gráfica inspirada en el Golf I de los años 80, un detalle que busca generar cercanía emocional sin alterar la funcionalidad.

Para el diseñador jefe de la marca, Andreas Mindt, “el ID. Polo es un amigo accesible para la vida diaria, como siempre lo fue el Polo, pero ahora eléctrico”. Según señaló, el interior combina “botones físicos que transmiten confianza, materiales cálidos y pequeños detalles que reflejan el carácter de Volkswagen”.