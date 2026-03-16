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    Volkswagen ID. Cross: así es el nuevo SUV eléctrico compacto que prepara su debut

    La marca alemana está cerca de lanzar este modelo, que ya comenzó a ser probado por medios especializados y anticipa una propuesta que combina mayor espacio interior, tecnología renovada y autonomías de hasta 436 kilómetros.

     

    La ofensiva eléctrica de Volkswagen continúa tomando forma con el desarrollo del nuevo Volkswagen ID. Cross, un SUV compacto que en las últimas semanas ha comenzado a ser probado por distintos medios especializados en Europa.

    El modelo apunta a posicionarse como una alternativa urbana dentro de la gama eléctrica de la marca, con dimensiones contenidas, buena habitabilidad y una plataforma tecnológica actualizada.

    Volkswagen AG

    Con 4,15 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,58 metros de alto, el ID. Cross se ubica en el corazón del segmento de los SUV compactos. Aunque mide apenas unos milímetros más que el Volkswagen T‑Cross, ofrece una distancia entre ejes de 2,60 metros, cercana a la del Volkswagen T‑Roc, lo que se traduce en un interior más amplio de lo que sugieren sus proporciones exteriores.

    El habitáculo mantiene la línea de diseño vista en el futuro Volkswagen ID. Polo, con mejoras claras respecto a generaciones anteriores de eléctricos de la marca como el Volkswagen ID.3 o los SUV Volkswagen ID.4 y Volkswagen ID.5.

    Volkswagen AG

    Destaca una instrumentación digital de 10,25 pulgadas, que incluso incorpora un modo retro inspirado en el tablero del Volkswagen Golf Mk1, junto a una pantalla central de 12,9 pulgadas para el sistema multimedia. También se ofrecerá un sistema de sonido Harman Kardon con diez altavoces.

    Uno de los cambios técnicos más relevantes es la adopción de la nueva plataforma MEB+, que devuelve al modelo a la tracción delantera, un esquema que Volkswagen no utilizaba en sus eléctricos recientes, tradicionalmente de propulsión trasera o con tracción total. El sistema se apoya en el motor APP290, disponible en tres niveles de potencia: 116, 135 y 211 caballos.

    martin meiners photography

    En materia de baterías, el modelo podrá configurarse con dos opciones: una de 37 kWh, con química LFP y hasta 316 kilómetros de autonomía, y otra de 52 kWh, que eleva la cifra hasta 436 kilómetros bajo el ciclo WLTP. La potencia de carga alcanza 90 o 105 kW en corriente continua, lo que permite recuperar del 10 al 80% en aproximadamente 27 o 24 minutos, según la versión.

    Otro punto destacado es su capacidad de carga. El maletero alcanza 475 litros, una cifra notable para su tamaño e incluso superior a la del ID.3, e incorpora un doble fondo y un compartimento delantero para cables. Además, las baterías incluirán función bidireccional V2L, capaz de suministrar hasta 3,6 kW para alimentar dispositivos externos.

    Volkswagen AG

    Un aspecto que también ha llamado la atención y que ha sido celebrado por varios analistas es el regreso de los botones físicos, para el manejo del aspectos como el climatizador, y también en el volante.

    El nuevo ID. Cross se fabricará en la planta de Landaben, en Navarra, junto al futuro Skoda Epiq, mientras que otros modelos eléctricos compactos del grupo se producirán en Martorell.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenID. CrossSuvAutos eléctricosElectromovilidad

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