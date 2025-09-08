Volkswagen presenta en Munich la variante eléctrica del T-Cross

Decidido a confirmarse como el principal referente de la electromovilidad en el mundo, Volkswagen ha aprovechado el IAA Mobility de Munich para mostrar el alcance de su ofensiva eléctrica.

Además de estrenar los ID. Polo e ID. Polo GTI, la marca presentó el ID. Cross Concept, un prototipo que no será muy distinto de cómo será su crossover eléctrico compacto de producción, previsto para 2026. Este modelo, equivalente al popular T-Cross dentro de la familia eléctrica, completa una estrategia de cuatro vehículos de entrada que incluye también al ID.2 all, el ID. GTI Concept y el ID. EVERY1.

El Cross Concept refleja el nuevo lenguaje de diseño de Volkswagen, denominado Puro Positivo. Se trata de una estética limpia, robusta y emocional que busca proyectar confianza y modernidad.

Con 4,16 metros de largo y 1,83 metros de ancho, mantiene dimensiones urbanas, pero ofrece un interior sorprendentemente amplio: cinco plazas, maletero de 450 litros más un compartimento adicional bajo el capó, y la posibilidad de transformar los asientos en una zona de descanso al estilo camper.

El habitáculo está concebido como un oasis de bienestar, con materiales cálidos, motivos vegetales y modos de luz y sonido que crean distintas atmósferas. La ergonomía también fue prioridad: combina pantallas digitales de 11 y 13 pulgadas, control de voz natural y botones físicos para las funciones esenciales, con un nuevo volante multifunción de diseño minimalista.

Técnicamente, el modelo se apoya en la plataforma MEB+, evolución de la arquitectura modular de Volkswagen. Esta nueva base promete mejoras en software, baterías y asistencia a la conducción, acercando tecnologías de segmentos superiores a vehículos compactos.

El prototipo equipa un motor delantero de 155 kW (211 Hp), asociado a una batería de alto voltaje que le otorga una autonomía estimada de hasta 420 km WLTP. Además, dispone de un enganche con capacidad hasta 1.200 kilos.

Junto a los futuros ID. Polo e ID. Polo GTI, el ID. Cross se perfila como un SUV compacto clave para consolidar el liderazgo de la marca en el crecimiento de la era de la electromovilidad.