Volkswagen suma un clásico a su portafolio eléctrico

En 2026 se lanzará el ID. Polo, que reemplaza al ID.2, lo que implica un ajuste en las nomenclaturas que estaba utilizando y un regreso a sus modelos más exitosos.

 

Como anticipaban las versiones de la industria, Volkswagen estaba buscando cambiar o ajustar la nomenclatura de sus nuevos modelos, cuyos últimos lanzamientos estaban vinculados a la familia eléctrica denominada ID, a la que se sumaba un número.

La marca alemana ha decidido reencontrarse con uno de sus iconos, que ahora presenta su versión eléctrica. Su próximo lanzamiento estrella será el ID. Polo, 100 % eléctrico, que sustituirá al clásico Polo de combustión, marcando el inicio de una nueva era para los vehículos urbanos de la firma

Este modelo, anteriormente conocido como ID.2all, representa un cambio estratégico: conservar nombres consolidados como Polo en su línea eléctrica para facilitar la familiaridad entre los clientes.

Según Thomas Schäfer, CEO de Volkswagen, “los nombres como Polo representan fiabilidad, historia y diseño atemporal”, por lo que su integración al universo eléctrico es un paso natural.

El ID. Polo tendrá su debut en 2026, y elevará la conectividad emocional de los modelos eléctricos con la tradición de la marca.

La marca también confirmó que la producción se llevará a cabo en la planta de Martorell, España, después de años en Landaben (Navarra).

Todavía no se ha revelado el diseño final, pero las imágenes “camufladas” que se conocen muestran que conserva la silueta compacta del Prototipo ID.2all: líneas limpias, faros unidos por una banda luminosa frontal, logo iluminado y una estética moderna. Estas características buscan combinar practicidad urbana, autonomía y una apariencia contemporánea.

Junto con el ID. Polo convencional, Volkswagen lanzará una variante deportiva bajo la icónica GTI, la primera vez que un eléctrico adoptará ese apellido en su historia. Esta versión promete un aspecto más agresivo, con detalles en rojo y elementos de diseño inspirados en las variantes más deportivas de la marca.

Estos lanzamientos estarán acompañado por un nuevo enfoque en la gama de eléctricos: dejar atrás la nomenclatura basada en números y adoptar nombres con arraigo emocional. El ID. Polo será el primero de ellos, con la posibilidad de que en el futuro veamos modelos como ID. Golf o ID. Passat, adaptándose a la tradición y a la movilidad del futuro.

