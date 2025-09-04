Volvo define la fecha de estreno del EX60, su vehículo más avanzado

Uno de los lanzamientos más esperados de la historia reciente de Volvo ya tiene fecha: el EX60 tendrá su estreno mundial el 21 de enero de 2026 en Estocolmo, evento con que la firma de origen sueco busca mantenerse referente en los vehículos de nuevas energías.

El SUV eléctrico apuesta a lograr una marca significativa en la electromovilidad, gracias a su promesa de autonomía de más de 700 kilómetros. Será, además, el primer 100% eléctrico de Volvo en el segmento de los SUV premium de tamaño medio.

El EX60 se presenta como la evolución eléctrica del XC60, pero se anticipa que no será solo una reinterpretación.

De partida, estrenará la nueva plataforma SPA3, diseñada exclusivamente para vehículos eléctricos y desarrollada íntegramente por la marca, lo que permitirá mayor flexibilidad en el diseño y la fabricación. Así, elimina las restricciones propias de las arquitecturas compartidas con motores a combustión y abre la puerta a modelos de distintos tamaños y configuraciones.

Uno de los pilares tecnológicos del EX60 será su capacidad de mantenerse actualizado en el tiempo gracias a un sistema de software unificado y actualizaciones inalámbricas (OTA). Esto garantizará que evolucione continuamente con nuevas funciones

En el plano productivo, el SUV será el primero de la marca en aprovechar la megafundición, un proceso que permite fabricar grandes secciones del chasis en una sola pieza, lo que reduce peso, optimiza la eficiencia y disminuye costos.

En cuanto al diseño, mantendrá las líneas inspiradas en el XC60 y los característicos faros en forma de “Martillo de Thor”.

Con su llegada, el EX60, cuya producción se llevará a cabo en la planta de Torslanda, Gotemburgo, a partir del primer semestre de 2026, viene reforzará la gama eléctrica de Volvo, que ya cuenta con los EX30, EX40, EC40, EX90 y ES90.