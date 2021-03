Volvo XC40 llega a Chile y anota récord con venta online

Volvo continúa con proceso de expansión y fortalecimiento. La firma sueca estrenó en Chile el nuevo integrante de la familia que pasa a ser el SUV de entrada a la compañía. Se trata del XC40, el prestigioso modelo que llega tras haber sido premiado hace unas semanas como el Auto del Año 2018 en Europa y que en su primer acercamiento logró un hecho inédito para la marca, puesto que agotó las 30 primeras unidades con una venta a través de internet.

El Volvo XC40 está construido sobre la flamante plataforma modular compacta (CMA), la misma que servirá de base para todos los vehículos de la serie 40, incluidos los eléctricos y apuesta por rejuvenecer y darle un look más moderno a la marca, con un vehículo urbano, de diseño atractivo y con el máximo estándar en seguridad.

“El nuevo XC40 es la puerta de entrada a un nuevo segmento al cual ingresamos con un gran producto. Considerando el nivel de competitividad dentro del mercado, debíamos estar presentes con un SUV compacto premium y hoy podemos asegurar que lo estamos. Cuando conozcan este nuevo modelo, se darán cuenta que moderniza y rejuvenece a la marca, dejando en evidencia el estilo urbano de Volvo Cars a través de su inigualable diseño. Sin duda, este es un automóvil muy versátil que encantará a todos a aquellos que buscan salir de la rutina y hacer cosas nuevas”, precisó Marcelo Haristoy, gerente general de Volvo Cars Chile.

A nivel de comodidad, es un vehículo concebido para dotar de la mayor comodidad y seguridad posible a los ocupantes, con espacios de almacenamiento en las puertas y debajo de los asientos, un lugar especial para los teléfonos (incluye carga inductiva para algunos modelos), un gancho plegable para bolsas pequeñas y un contenedor de basura en la consola central. Un detalle llamativo en el habitáculo lo apreciamos en las puertas del XC40, que no tienen parlantes, sino espacios para guardar desde laptop, a botellas de agua. Con esto, el sistema de sonido, que llega desde la esquina interior del pilar A, no sufre pérdida de calidad.

En el interior, otro elemento primordial es la pantalla central de 9'', que incorpora el sistema de infoentretenimiento Sensus, que permite conectar al usuario con su Volvo y con el resto del mundo manteniéndolo siempre informado y con alta seguridad, puesto que es intuitivo y con la interfaz de Sensus se puede acceder a una gran cantidad de funciones. Además, en la pantalla central se pueden elegir ajustes de temperatura, modos de conducción, la cámara 360°. También se puede enlazar el Smartphone a Apple Car Play o Android Auto y así acceder a aplicaciones como Spotify o Mapas en la pantalla táctil.

Máxima seguridad

Volvo pone la seguridad como el elemento básico de su filosofía. De ahí que el nuevo XC40 disponga de una serie de asistencias al conductor, como el Pilot Assist, un conjunto de tecnologías capaces de proporcionar una conducción semiautónoma hasta los 130 km/h; Adaptative Cruise Control, sistema que permite regular la velocidad y distancia del automóvil con respecto al vehículo que lo precede; Lane Keeping Aid y Oncoming Lane Mitigation, que ayudan mediante alertas y pequeños movimientos en el volante para que el auto mantenga el carril por el que circula, así como detecta también una posible colisión con un vehículo que viene por la pista contraria y vuelve al automóvil al carril correcto; la alerta Cross Traffic con frenado automático y la cámara 360°. Por si fuese poco, el Park Assist Pilot se actualizó respecto de otros modelos y ahora cuenta con alerta y soporte de freno para maniobrar en espacios pequeños, al mismo tiempo que detecta si hay un vehículo aproximándose, para en ese momento emitir una alerta al conductor. Si no pone atención y el automóvil detecta un potencial accidente, es capaz de frenar el automóvil, evitando así los riesgos en estacionamientos.

A nivel motriz, el Volvo XC40 se ofrecerá por el momento con el motor T5 a gasolina y el D4 diésel. El primero es un 2.0 turbo de 252 Hp que pasa de 0 a 100 km/h en 6,4 segundos, con una velocidad máxima de 230 km/h. Su rendimiento promedio es de 14 km/l.

El diésel es un 2.0 turbo de 190 hp y 400 Nm de torque. Llega a 100 km/h en 7,9 segundos, alcanza una velocidad máxima de 210 km/h y su rendimiento mixto de 19 km/l. En ambos la caja es la automática de 8 velocidades Geartronic.

En cuanto a versiones, se comercializará en cuatro alternativas: T5 R-Design, T5 R-Design Plus, D4 Momentum y D4 Momentum Plus. Los precios van desde $ 24.990.000 (T5 R-Design) hasta los $ 28.990.000 (D4 Momentum Plus).