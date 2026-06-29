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    A cinco días de los terremotos: Ejecutivo venezolano informa que el país superó las 1.700 muertes

    Desde Caracas destacaron la recepción de 707.063 toneladas de ayuda humanitaria.

    Por 
    Sofía Álvarez
    X @MinSeguridad_Ar

    El gobierno venezolano reportó 1.719 fallecimientos y 5.034 heridos durante este 29 de junio, tras los terremotos que sacudieron a su país el pasado 24 del mismo mes.

    611 eventos sísmicos se han registrado en la nación liderada por Delcy Rodríguez. Justamente, durante la mañana de este domingo, un temblor de magnitud 4.6 sacudió la zona norte de Venezuela. Y es que las cifras posteriores a la emergencia, en diferentes aspectos, continúan creciendo.

    El total de afectados contabilizados en puntos de triajes y hospitales de campaña llegó a 22.619. 12.402 personas ya han recibido asistencia médica, de las cuales 527 han sido trasladadas a Caracas. 4.093 fueron socorridos en el Estado La Guaira y 7.274 en los distintos triajes establecidos.

    La actualización de la administración chavista también indicó que una totalidad de 75.238 familias han sido atendidas en materia de hidratación, médica, de alimentación, transporte, campamentos provisorios o cuidados psicológicos.

    El país caribeño ya ha recibido 707.063 toneladas de ayuda humanitaria. 7.237.000 kilos de alimentos han sido distribuidos en ocho estados.

    Sobre 30.000 funcionarios de seguridad y orden se encuentran desplegados en la ciudad de La Guaira y en los demás sectores afectados.

    A cinco días de los terremotos: Ejecutivo venezolano informa que el país superó las 1.700 muertes

    Infraestructura afectada

    El Gobierno venezolano cifró en 855 la cantidad de edificios que resultaron afectados. 189 de ellos sufrieron un colapso total y 666 uno parcial, o fueron intensivamente afectados. El servicio eléctrico de la ciudad La Guaira, epicentro del desastre, ya fue restituido en un 90%.

    Para enfrentar los días posteriores a la emergencia, Rodríguez nombró dos comisiones. La primera está destinada a evaluar la habitabilidad de los edificios, con un semáforo para determinar si una infraestructura está perdida o podría recuperarse.

    La segunda, apunta al establecimiento de los campamentos provisorios. Ya hay 15 grandes refugios en La Guaira, además de otros en escuelas o instituciones del país. En Gran Caracas, Miranda, el Municipio Bolivariano Libertador y el Municipio Chacao, establecieron un total de 50 albergues provisorios.

    Para cerrar el último reporte del Ejecutivo, las autoridades instaron a buscar las cuentas oficiales para recibir la información correspondiente.

    A cinco días de los terremotos: Ejecutivo venezolano informa que el país superó las 1.700 muertes X @MinSeguridad_Ar

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