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    Canciller venezolano agradece apoyo internacional mientras continúan labores de rescate tras terremotos

    "Desde Venezuela, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a cada nación, gobierno e institución internacional que ha respondido con el envío de ayuda humanitaria y personal especializado”, expresó Yván Gil.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Canciller venezolano agradece apoyo internacional mientras continúan labores de rescate tras terremotos

    El canciller de Venezuela, Yván Gil, agradeció este lunes a la comunidad internacional por la ayuda humanitaria que han enviado al país caribeño tras los terremotos que han dejado a más de 1.450 fallecidos.

    A través de un video en redes sociales, el ministro venezolano expresó que “la solidaridad es el acto de amor más grande entre los pueblos. Desde Venezuela, expresamos nuestro más sincero agradecimiento a cada nación, gobierno e institución internacional que ha respondido con el envío de ayuda humanitaria y personal especializado”.

    “Estos profesionales están colaborando estrechamente con los cuerpos de rescate y los voluntarios venezolanos, cuyo trabajo heroico hemos podido constatar en nuestro recorrido por nuestra querida La Guaira”, agregó el ministro.

    El canciller agradeció, además, a “todos los rescatistas y a quienes nos han extendido una mano amiga. ¡Gracias por estar a nuestro lado en estos momentos difíciles!“.

    Según el último balance oficial del gobierno venezolano, las víctimas mortales ascienden a 1.450 personas, hay 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas.

    Ayuda humanitaria de Chile

    El gobierno chileno desplegó durante la semana pasada la misión humanitaria encabezada por equipos USAR de Bomberos de Chile, especializados en búsqueda y rescate urbano, en la zona de La Guaria, epicentro de la catástrofe en el país caribeño.

    Asimismo, desde el Ministerio de Salud informaron que ampliarán su asistencia a Venezuela con el envío de 30 mil dosis de vacunas contra la difteria y el tétanos.

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