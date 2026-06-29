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    Nuevos ataques de Israel dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos un niño de 8 años

    Tres personas fallecieron tras el ataque de un dron en Deir al Balah, en el centro de la Franja de Gaza, mientras que otro palestino fue abatido por soldados israelíes en Jan Yunis. El Ejército de Israel aseguró que el objetivo era un presunto miembro de la Yihad Islámica Palestina.

    Por 
    Felipe Rivera
    Nuevos ataques de Israel dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos un niño de 8 años. Imagen referencial.

    Un nuevo ataque israelí dejó cuatro palestinos muertos este lunes en la Franja de Gaza, entre ellos un niño de 8 años, según informaron fuentes médicas del enclave.

    El hecho principal ocurrió en Deir al Balah, en el centro de Gaza, donde un dron israelí impactó en plena calle y causó la muerte de tres personas, de acuerdo con el Hospital Mártires de Al Aqsa.

    El niño fallecido fue identificado como Malik Wael Abu Shawish. Las otras dos víctimas fatales del mismo ataque fueron identificadas como Ali Fayez Asbitan y Hassan Al Hanajra, ambos adultos.

    Una portavoz del Ejército de Israel aseguró que el objetivo del ataque era un presunto miembro de la Yihad Islámica Palestina, aunque no se pronunció sobre la muerte del menor.

    Nuevos ataques de Israel dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos un niño de 8 años. Imagen referencial de @MOSSADil en X.

    Otro palestino abatido en Jan Yunis

    La cuarta víctima fue reportada en Jan Yunis, en el sur de la Franja. Según una fuente de la morgue del Complejo Médico Nasser, el fallecido fue identificado como Salim al Ashqar, de 31 años.

    De acuerdo con esa información, Al Ashqar fue abatido por un francotirador israelí en la localidad de Al Qarara. Su cuerpo fue trasladado posteriormente al recinto médico.

    Los ataques se producen pese al alto el fuego vigente en Gaza. Aun así, Israel mantiene operaciones aéreas casi a diario en la Franja, bajo el argumento de atacar a integrantes de milicias locales.

    Sin embargo, estos bombardeos también han provocado la muerte de personas que se encontraban en las inmediaciones de los objetivos militares.

    Nuevos ataques de Israel dejan cuatro muertos en Gaza, entre ellos un niño de 8 años

    Durante el domingo, otros ataques israelíes dejaron cuatro muertos en Gaza. Entre las víctimas hubo una niña de 13 años en Jan Yunis, una persona sin identificar en Al Mawasi y dos fallecidos en Beit Lahia, al norte del enclave.

    Este lunes, el Ejército de Israel identificó a uno de los fallecidos del domingo como Zaher Brahim Jalil Abu Salem, a quien vinculó con la Yihad Islámica Palestina.

    Según el comunicado castrense, Abu Salem habría participado en el secuestro de civiles durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, en el que milicias gazatíes mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251.

    Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, más de 73.050 personas han muerto en el enclave, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí. Una comisión independiente de la ONU, organizaciones internacionales y dos ONG israelíes han calificado los hechos como genocidio.

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