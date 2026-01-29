Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

Un accidente aéreo en el noreste de Colombia dejó un saldo de 15 fallecidos. Entre ellos, un legislador y un candidato a la Cámara de Representantes, según informaron las autoridades.

El vuelo, que contemplaba un viaje de 23 minutos de duración, perdió el contacto poco antes de su aterrizaje.

Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja, Carlos Salcedo, y el congresista Diógenes Quintero.

Tras la tragedia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un mensaje en sus redes sociales.

“Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”, se lee en su X.