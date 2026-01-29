SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    Tras la tragedia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un mensaje en sus redes sociales.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Un accidente aéreo en el noreste de Colombia dejó un saldo de 15 fallecidos. Entre ellos, un legislador y un candidato a la Cámara de Representantes, según informaron las autoridades.

    El vuelo, que contemplaba un viaje de 23 minutos de duración, perdió el contacto poco antes de su aterrizaje.

    Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja, Carlos Salcedo, y el congresista Diógenes Quintero.

    Tras la tragedia, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió un mensaje en sus redes sociales.

    “Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias y QEPD”, se lee en su X.

    Más sobre:ColombiaAccidenteAviónFallecidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Bomberos rescata a nueve personas extraviadas en el cerro Manquehue

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, jueves 29 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Queman dos buses en Pudahuel en aniversario de muerte de barrista de Colo Colo atropellado por Carabineros

    Bomberos rescata a nueve personas extraviadas en el cerro Manquehue

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas
    Tendencias

    3 señales de que estás apretando los dientes y tienes bruxismo, según los especialistas

    El tejido del corazón podría regenerarse tras un infarto, según un nuevo estudio

    El peligro de usar Ozempic sin supervisión médica: influencer chilena terminó hospitalizada

    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026
    El Deportivo

    Gonzalo Tapia le gana el duelo de chilenos a Erick Pulgar en el arranque del Brasileirao 2026

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales
    Cultura y entretención

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista
    Mundo

    Accidente aéreo en Colombia deja 15 fallecidos: entre ellos un congresista

    Informes de inteligencia de EE.UU. cuestionan la total cooperación de Delcy Rodríguez con la administración Trump

    Tras nueva amenaza de Trump a Irán: China advierte en la ONU sobre los efectos de un “aventurerismo militar” en la zona

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó