Acciones militares de Estados Unidos: Donald Trump recalca que “Cuba será la siguiente”

Trump relalca que “Cuba será la siguiente” en contexto de acciones militares de EE.UU

“Cuba será la siguiente”, declaró el mandatario norteamericano Donald Trump, en el marco de las intervenciones militares norteamericanas en Venezuela e Irán, que aprovechó de destacar en la Cumbre Prioritaria del FII en Miami.

El pasado viernes 27, el Presidente de Estados Unidos afirmó que “Construí un gran ejército y dije: ‘Nunca tendrán que usarlo’, pero a veces hay que usarlo”.

Es en este sentido que Trump también agregó que “Cuba será la siguiente. Por cierto, finjan que no dije eso… medios, por favor ignoren esa declaración. Muchas gracias”.

Estas afirmaciones fueron emitidas en el contexto de crisis social y económica más severa en la historia reciente del país latinoamericano.

Así, el mismo día, el secretario de Estado de EE.UU. de ascendencia cubana, Marco Rubio, hizo hincapié en la necesidad de implementar un cambio económico en la isla, en una reunión de ministros de Relaciones exteriores del G7.

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Junto con destacar la incapacidad del país de integrarse al siglo XXI, el otrora senador republicano de Estados Unidos reforzó que “la economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de Gobierno . Es así de simple”.

Asimismo, Rubio señaló que el desabastecimiento y los apagones en Cuba estarían relacionados a las infraestructuras sin mantenimiento de los años cincuenta y sesenta que mantiene el país.