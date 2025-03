} Activistas denuncian más de 745 civiles ejecutados por las fuerzas de seguridad sirias en la costa.

La ONG Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha denunciado que más de 745 civiles han sido ejecutados por las fuerzas de seguridad de las autoridades sirias durante su campaña contra grupos armados partidarios del antiguo régimen del expresidente Bashar al Assad en la costa del país desde el inicio de la escalada, el pasado jueves. El total de fallecidos excede ya el millar, 1.018 en concreto.

Las ejecuciones, incluidas de mujeres y niños, han ocurrido sobre todo en la ciudad de Latakia, uno de los principales epicentros de los combates y bastión de la minoría alauí, que ahora se ha convertido en el objetivo principal de una ola de represalias de las nuevas autoridades, según el Observatorio, una organización con sede en Londres pero con fuentes en el interior del país.

Los civiles “han sido aniquilados de una manera que no difiere de las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del antiguo régimen, en un acto colectivo de venganza”, denuncia la organización, que estima también unos 213 combatientes muertos, incluidos 93 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Interna y de las fuerzas del Ministerio de Defensa de las nuevas autoridades sirias. Otras fuentes elevan a más de 120 los miembros de las fuerzas de seguridad muertos.

Uno de los últimos incidentes documentados por el Observatorio ha ocurrido este mismo sábado, cuando cinco civiles, incluidos tres niños, han muerto en Idlib y Homs. Dos hombres han fallecido por la explosión de restos de munición cuando se desplazaban en un vehículo en Al Kum, en la provincia de Homs. Además, tres niños han muerto por la exlposión de una mina en Kafranbel, en el sur de Idlib.

Además, el Observatorio ha informado de la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad en el este de Deir Ezzor en un ataque de individuos no identificados, concretamente en el control de Balum, a la entrada de la ciudad de Al Mayadín, en otro control en la localidad de Al Taibé y en un tercer control en Baqrus.

Además se ha informado además de cortes en el suministro eléctrico y de agua corriente en gran parte de Latakia por segundo día consecutivo. Tampoco funcionan las comunicaciones en algunas zonas, según el Observatorio, que alerta de que las panaderías han dejado de producir y los mercados han cerrado.

El director del Observatorio, Rami Abdelrramán, habla de un “escenario criminal” y de una “catástrofe” sectaria antes de anticipar que el número de ejecutados podría acabar rebasando el millar y que la población alauí de Latakia y alrededores está escapando de “incendios y robos” en sus viviendas.

El Observatorio señala también como culpable de la situación al exoficial del Ejército sirio Qiath Suleiman Dalla, autoproclamado cabecilla del llamado Consejo Militar para la Liberación de Siria, la organización que se ha levantado en armas contra las autoridades de Damasco que lidera el presidente de transición, con pasado yihadista, Ahmad al Shara.

En concreto, el Observatorio ha contabilizado 501 ejecuciones documentadas en las provincias de Latakia y Tartús, 62 en Hama y 5 en Homs.

Por su parte, la Comisión de Investigación de Naciones Unidas para Siria, el organismo que investiga crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos durante la pasada guerra civil, ha tomado nota este sábado de las “perturbadoras” noticias a este respecto y exigido a todas las partes que ejerzan la máxima contención para que la población civil no resulte afectada.

“En medio de informes sobre una escalada de violencia, la Comisión insta a la máxima moderación y al cumplimiento de las obligaciones del derecho internacional respecto de la protección de los civiles y el trato humano de todos los que han depuesto las armas, y acoge con satisfacción las declaraciones a tal efecto”, hace saber en su cuenta de la red social X.

Por otra parte, la Red para los Derechos Humanos de Siria ha denunciado la muerte de 121 miembros de las fuerzas de Seguridad Pública sirias y de 26 civiles en acciones de milicias consideradas afines al régimen del expresidente Bashar al Assad, unas cifras que no coinciden con las del Observatorio y cuyos datos no se han cruzado. Además, la Red alerta de que la cifra no es definitiva porque continúan los trabajos de verificación.

El director de la Red, Fadel Abdul Ghani, ha explicado que estas 147 muertes corresponden a las jornadas del viernes y del sábado y ha destacado la respuesta de las autoridades sirias tras las denuncias sobre la violencia, según recoge la cadena Syria TV.

Abdul Ghani ha destacado que el recuento se basa en los “amplios vínculos” del grupo dentro del país y en la información que se desprende de “vídeos grabados por los propios responsables de los crímenes” y publicados en redes sociales que son “pruebas concluyentes” por sí mismas.

En cualquier caso ha instado a las autoridades a abrir una investigación independiente y ha expresado la disposición de su organización a aportar la documentación necesaria.

El Ministerio de Defensa sirio ha formado una “comisión de emergencia” para investigar estas ejecuciones con la promesa de “llevar ante los tribunales militares a cualquiera que viole las instrucciones ordenadas por el comando central durante la operación militar” en la costa del país, informa la agencia oficial de noticias SANA.