    Mundo

    Aerolíneas suspenden sus vuelos a Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán

    Las aerolíneas cancelaron casi el 40% de sus vuelos a Israel y el 6,7% de los vuelos a la región en general el sábado, según datos preliminares de Cirium.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    Aviones comerciales israelíes, enviados al extranjero para evitar daños durante la guerra con Irán, en la pista del Aeropuerto Internacional de Lárnaca, en Chipre, el 19 de junio de 2025. IAKOVOS HATZISTAVROU

    Las aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos a Medio Oriente el sábado después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, sumiendo a la región en una nueva confrontación militar.

    Los mapas de vuelo mostraban el espacio aéreo sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel y Bahrein prácticamente vacío, mientras Israel afirmaba haber atacado a Irán y el Ejército estadounidense iniciaba una serie de bombardeos contra objetivos en el país. Irán respondió con una salva de misiles.

    Las aerolíneas cancelaron casi el 40% de sus vuelos a Israel y el 6,7% de los vuelos a la región en general el sábado, según datos preliminares de Cirium.

    Los aviones que se dirigían a Israel fueron desviados a otros aeropuertos, y los pasajeros que estaban en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion esperando vuelos fueron trasladados de regreso, indicó The Associated Press.

    Emirates informó que varios de sus vuelos se vieron afectados por el cierre del espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos e instó a los pasajeros a consultar el estado de sus vuelos en línea. La aerolínea tiene su base en el Aeropuerto Internacional de Dubai, el centro de mayor actividad de viajes internacionales.

    Qatar Airways Group informó que canceló temporalmente los vuelos hacia y desde Doha porque el espacio aéreo de Qatar también estaba cerrado.

    Testigos informaron a Reuters sobre explosiones en el Golfo, incluyendo en Doha, Qatar, donde se encuentra la mayor base militar estadounidense en Medio Oriente, así como en Abu Dhabi y Dubai, en Emiratos Árabes Unidos.

    Israel, Irán, Irak, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania cerraron su espacio aéreo tras los ataques y un mapa de la región en Flightradar24 mostró aviones evitando esas zonas.

    El regulador de aviación de la Unión Europea, EASA, recomendó el sábado a sus aerolíneas que se mantengan fuera del espacio aéreo afectado por la intervención militar en curso.

    El Ministerio de Transporte ruso informó el sábado que las compañías aéreas rusas suspendieron sus vuelos a Irán e Israel.

    Virgin Atlantic canceló un vuelo desde el Aeropuerto de Heathrow, en Londres, a Dubai y señaló que evitará sobrevolar Irak, lo que supone que los trayectos hacia y desde India, Maldivas, Dubai y Riad podrían durar algo más. Los aviones de la compañía ya no estaba sobrevolando Irán. La firma indicó además que todos los vuelos llevarían el combustible necesario por si tuvieran que cambiar de ruta con poca antelación.

    British Airways dijo que estaba monitoreando la situación y había cancelado los vuelos a Tel Aviv y Bahrein hasta el 3 de marzo, así como los vuelos del sábado a Amán, en Jordania.

    La alemana Lufthansa anunció la suspensión de sus vuelos hacia y desde Dubai el sábado y el domingo, así como la suspensión temporal de las rutas a Tel Aviv, Beirut y Omán hasta el 7 de marzo.

    Air France canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv y Beirut. Iberia también suspendió sus vuelos a Tel Aviv, mientras que Wizz Air hizo lo mismo con sus vuelos hacia y desde Israel, Dubai, Abu Dhabi y Amán con efecto inmediato hasta la misma fecha.

    La aerolínea holandesa KLM ya había anunciado a principios de semana que suspendería sus vuelos con origen y destino en Tel Aviv a partir del domingo.

    Turkish Airlines dijo en X que canceló sus vuelos a Líbano, Siria, Irak, Irán y Jordania hasta el lunes, y que los vuelos a Qatar, Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Omán se suspenderían el sábado. Según la aerolínea, podrían anunciarse cancelaciones adicionales.

    Varias aerolíneas indias, incluida Air India, también suspendieron sus vuelos a Medio Oriente, informó Reuters.

