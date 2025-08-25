SUSCRÍBETE
Mundo

Agencias de la ONU condenan ataque del ejército israelí contra el principal hospital del sur de Gaza

El director general de la Organización Mundial de la Salud apuntó que “El edificio principal del hospital, que alberga el servicio de urgencias, la sala de hospitalización y la unidad quirúrgica, han sido alcanzados".

Por 
Europa Press
Tropas israelíes operando en el sur de la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

Distintas agencias de Naciones Unidas han condenado este lunes un ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra el hospital Nasser, el principal centro médico del sur de la Franja de Gaza, que se ha saldado con 20 personas muertas, entre ellas cuatro periodistas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha afirmado en la red social X que el ataque se ha saldado con otros cincuenta heridos, entre ellos pacientes en estado crítico, y se produce en medio de la situación de hambre en Gaza y la falta de acceso a atención sanitaria.

“El edificio principal del hospital, que alberga el servicio de urgencias, la sala de hospitalización y la unidad quirúrgica, han sido alcanzados. El impacto ha dañado la escalera de emergencia”, ha resaltado Tedros, instando a llegar a un alto el fuego en Gaza y a cesar los ataques contra instalaciones sanitarias.

Por su parte, el comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha aseverado que el ataque busca “silenciar las últimas voces que informan sobre los niños que mueren por la hambruna” en el enclave palestino.

“La indiferencia y la inacción del mundo son impactantes. Como dijo Hannah Arendt: ‘La muerte de la empatía humana es uno de los signos más tempranos y reveladores de una cultura a punto de caer en la barbarie’”, ha subrayado en redes sociales.

En este sentido, ha instado a que la compasión prevalezca y a detener la “hambruna provocada por el hombre” mediante una apertura sin restricciones a la ayuda humanitaria, así como la protección a periodistas y trabajadores humanitarios y sanitarios. Es hora de tener voluntad política. No mañana, ahora", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de que un primer ataque impactó sobre el cuarto piso del complejo hospitalario. Posteriormente, coincidiendo con la llegada de las ambulancias, se habría registrado el segundo impacto.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido la autoría del ataque y han prometido investigar los hechos en una primera reacción en la que han lamentado los posibles daños a personas ajenas al conflicto. En este sentido, el Ejército ha esgrimido que “de ninguna manera” ataca a periodistas de forma deliberada.

Más de 62.700 personas han muerto en el enclave palestino como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por el Ejército de Israel en octubre de 2023. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha acordado intensificar estas operaciones para, entre otros objetivos, hacerse con el control de la ciudad de Gaza.

