Agente de inmigración de EE.UU. mata a una mujer en Minneapolis: gobernador declara estado de emergencia

Un agente de inmigración estadounidense disparó y mató este miércoles a una mujer de 37 años en su automóvil en Minneapolis, Minnesota, a quien funcionarios gubernamentales acusaron de intentar embestir a oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con su vehículo.

El alcalde de la ciudad, Jacob Frey, rechazó rotundamente la afirmación de que el agente disparó en defensa propia, afirmando que ha visto un video del tiroteo que contradice directamente lo que él llamó la “narrativa basura del gobierno”.

En una conferencia de prensa, Frey además aseguró: “Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia”. “Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirles a todos directamente: eso es una tontería”, añadió.

Para luego, visiblemente enojado, afirmar que los agentes federales de inmigración eran responsables de sembrar el caos en la ciudad y decirles directamente a los funcionarios del ICE: “¡Lárguense de Minneapolis!”.

Vídeo del momento en el que un agente del ICE dispara mortalmente a una mujer mientras intentaba huir en Minneapolis. El gobierno lo justifica asegurando que el agente se defendió porque la mujer pretendía atropellarse mortalmente. Juzguen ustedes mismos. pic.twitter.com/Ka8p6bgGaS — Helena Villar (@HelenaVillarO) January 7, 2026

Sin embargo, Frey también instó a los residentes a mantener la calma, luego de que varios ciudadanos comenzaran a salir a las calles para protestar por lo que califican simplemente como un asesinato.

El “ataque” según el Departamento de Seguridad Nacional

El video del incidente muestra a un todoterreno Honda aparentemente bloqueando vehículos policiales sin identificación, mientras intenta circular por una calle cubierta de nieve.

La conductora habría intentado darse a la fuga cuando los agentes se acercaron e intentaron abrir la puerta, momento en que un funcionario del ICE disparó tres veces con su pistola mientras el automóvil se alejaba.

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba una protesta contra una aparente actividad de control migratorio en el sur de la ciudad, según informaron medios locales.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

“Intentar atropellar a nuestros agentes del orden público con la intención de matarlos es un acto de terrorismo interno”, aseguró el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que administra ICE, en su cuenta en la red social X.

Para agregar: “Un agente del ICE, temiendo por su vida, la de sus compañeros y la seguridad del público, realizó disparos defensivos. El presunto agresor resultó herido y falleció. Se espera que los agentes del ICE heridos se recuperen por completo”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró por su parte que la mujer atacó a los agentes del ICE con su vehículo y la acusó de terrorismo doméstico.

Minnesota declara emergencia y alista la Guardia Nacional

Poco después de los hechos, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró estado de emergencia y dio una orden de advertencia para preparar a la Guardia Nacional local para un posible despliegue.

“Tenemos soldados en entrenamiento y preparados para ser desplegados si es necesario”, dijo Walz, enfatizando que esas tropas son “nuestras tropas de la Guardia Nacional”.

🚨 NOW — Minnesota Gov. Tim Walz issues a warning order to prepare the National Guard.



“I feel your anger. I’m angry.”



This is serious. Minnesota is bracing for escalation. pic.twitter.com/N0O6rYY1O5 — Brian Allen (@allenanalysis) January 7, 2026

“Son maestros de su comunidad, dueños de negocios, profesionales de la construcción, son minnesotanos”, apuntó el gobernador.

Para luego enfatizar: “Minnesota no permitirá que nuestra comunidad sea utilizada como arma en una disputa política nacional. No morderemos el anzuelo”. Y añadir que 7.500 efectivos se encuentran actualmente en entrenamiento en distintos puntos del estado.

Walz además les dio un mensaje directo a los habitantes de Minnesota: “No les permitan desplegar tropas federales aquí. No les permitan invocar la Ley de Insurrección. No les permitan declarar la ley marcial. No les permitan mentir sobre la seguridad y la decencia de este estado. Asegurémonos de proteger a nuestros vecinos”.

La reacción del presidente Trump

Poco después de conocerse la noticia del tiroteo, como, consignó CNN, el presidente Donald Trump insistió en la explicación dada sobre este por el Departamento de Seguridad Nacional y culpó a la “izquierda radical” de “amenazar, agredir y atacar a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE”.

"The situation is being studied, in its entirety, but the reason these incidents are happening is because the Radical Left is threatening, assaulting, and targeting our Law Enforcement Officers and ICE Agents on a daily basis. They are just trying to do the job of MAKING AMERICA… pic.twitter.com/zUWtUfJSQd — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

“Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el automóvil se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia”, escribió Trump en la red Truth Social.

“La situación está siendo estudiada en su totalidad, pero la razón por la que estos incidentes están sucediendo es porque la izquierda radical está amenazando, agrediendo y atacando a nuestros agentes del orden público y agentes de ICE a diario”, agregó.