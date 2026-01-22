SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Este caso marca el cuarto estudiante de Minneapolis en ser aprehendido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las últimas semanas.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Un niño identificado como Liam Conejo Ramos apareció junto con un agente de migración de Estados Unidos en una foto tomada por un transeúnte.

    Un niño de cinco años que regresaba del jardín preescolar en Minnesota fue trasladado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), junto a su padre, a un centro de detención en Texas. Este caso marca el cuarto estudiante de un suburbio de Minneapolis en ser aprehendido por oficiales de inmigración en las últimas semanas.

    El niño de preescolar, Liam Conejo Ramos, fue retirado del automóvil en marcha de la familia en la entrada de su hogar, dijo Zena Stenvik, superintendente del distrito escolar en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis.

    “Otro adulto que vivía en la casa estaba afuera y rogó a los agentes que le permitieran cuidar al niño pequeño, pero fue rechazado”, dijo Stenvik en una conferencia de prensa el miércoles. La familia tiene un proceso de asilo activo y no ha recibido orden de deportación, agregó.

    Un agente “lo llevó hasta la puerta y le indicó que tocara la puerta, pidiendo que lo dejaran entrar, para ver si había alguien más en casa, esencialmente usando a un niño de cinco años como carnada”, comentó Stenvik.

    La superintendente cuestionó la medida: “¿Por qué detener a un niño de cinco años? No pueden decirme que este niño va a ser clasificado como un criminal violento”.

    Pero el ICE publicó el jueves en X que la agencia “no usó, ni ha usado nunca, a un niño como carnada. El niño fue ABANDONADO”.

    Según CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que el padre, quien es de Ecuador, era el objetivo previsto de la operación. Finalmente, ambos fueron detenidos juntos el martes.

    La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, indicó en un comunicado que el “ICE NO tenía como objetivo a un niño”.

    Afirmó que el ICE llevaba a cabo una operación para arrestar al padre del niño, Adrian Alexander Conejo Arias, quien, según McLaughlin, es originario de Ecuador y está en Estados Unidos ilegalmente. El hombre huyó a pie, “abandonando a su hijo”, afirmó.

    “Por la seguridad del niño, uno de nuestros agentes del ICE permaneció con el niño mientras los otros agentes aprehendían a Conejo Arias”, dijo McLaughlin, y agregó que a los padres se les da la opción de ser expulsados con sus hijos o de que estos sean colocados con una persona de su elección.

    Stenvik aseguró que otro adulto que vive en la casa estaba afuera cuando el padre y el hijo fueron detenidos, pero los agentes no dejaron a Liam con esa persona.

    Liam y su padre estaban retenidos en una celda familiar en el South Texas Family Residential Center en Dilley, Texas, una instalación de ICE para familias, dijo Marc Prokosch, el abogado de la familia, durante la conferencia de prensa.

    El DHS dijo que el padre fue liberado en EE.UU. durante el Gobierno de Joe Biden. La familia se presentó ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, aseguró Prokosch.

    “Cada paso de su proceso de inmigración ha consistido en hacer lo que se les ha pedido”, afirmó Prokosch sobre la solicitud de asilo de la familia. “Así que esto es solo crueldad”.

    Liam es el cuarto estudiante de las Escuelas Públicas de Columbia Heights en ser detenido por ICE en las últimas semanas, dijo Stenvik.

    También el martes, un estudiante de 17 años de Columbia Heights High School que iba camino a la escuela fue llevado por agentes armados y enmascarados, indicó Stenvik. “No había padres presentes. El estudiante fue sacado de su auto y llevado”, aseguró.

    La semana pasada, agentes del ICE entraron en el departamento de otra estudiante de secundaria de 17 años y su madre. Ambas fueron detenidas, dijo el distrito.

    Una niña de 10 años de cuarto grado fue llevada por agentes del ICE camino a la escuela con su madre hace dos semanas y ahora permanece en un centro de detención en Texas, informó el distrito escolar.

    El distrito está compuesto por cinco escuelas y alrededor de 3.400 estudiantes desde preescolar hasta el 12vo grado, se indica en su sitio web. La mayoría de los estudiantes provienen de familias inmigrantes, según Stenvik.

    Después de que Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, muriera tras ser tiroteada por un agente migratorio a principios de enero, las tensiones entre la Administración del presidente, Donald Trump, y el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, se han intensificado, llegando a denuncias mutuas en distintos tribunales, discutiendo entre los excesos de los agentes federales o la intervención de las autoridades locales a sus operativos.

