Al menos 10 soldados estadounidenses resultaron heridos en ataque iraní contra base aérea en Arabia Saudita

Este viernes, al menos diez militares de Estados Unidos resultaron heridos en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, luego de que un misil iraní impactara sus instalaciones ubicadas en Al Kharj, en el centro del territorio saudí.

Según informaron funcionarios estadounidenses y sauditas a CBS, dos de los soldados fueron gravemente heridos y ocho sufrieron lesiones de consideración, pero de menor gravedad.

El ataque, que fue efectuado con misiles y drones lanzados desde Irán, también afectó a varias aeronaves norteamericanas.

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10 U.S. service members were injured after an Iranian missile struck Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, damaging several U.S. refueling aircraft, WSJ reports. pic.twitter.com/KqaLLoA2Cf — Open Source Intel (@Osint613) March 27, 2026

De acuerdo con una información preliminar, entre la naves dañadas se cuentan varios aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y un avión de mando y control AWACS E-3 Sentry .

Una persona familiarizada con el tema aseguró a CBS que la base aérea Príncipe Sultán también fue atacada en otro atentado a principios de esta semana, dejando 14 heridos. Sin embargo, no reveló la nacionalidad de los afectados.

Otro funcionario estadounidense, en tanto, afirmó que ese ataque fue menos grave que el ocurrido durante esta jornada.

Hasta el momento, más de 300 militares estadounidenses han resultado heridos en combate durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, la mayoría de los cuales ya se han reincorporado al servicio activo, según informó este viernes un portavoz del Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

Además, 13 efectivos han muerto, entre ellos uno que resultó herido en un ataque previo contra la misma base aérea Príncipe Sultán y falleció luego a causa de sus heridas.

Otros seis murieron en un ataque iraní contra una instalación estadounidense en Kuwait, horas después del inicio de la guerra, y seis más fallecieron en el accidente de un avión de reabastecimiento de combustible ocurrido en Irak.