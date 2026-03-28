SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Al menos 10 soldados estadounidenses resultaron heridos en ataque iraní contra base aérea en Arabia Saudita

    En la ofensiva contra las intalaciones de la base Príncipe Sultán, en Al Kharj, también resultaron dañadas aeronaves norteamericanas, entre ellas varios aviones de reabastecimiento en vuelo.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen satelital de la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. @Osint613 en X.

    Este viernes, al menos diez militares de Estados Unidos resultaron heridos en un ataque contra la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, luego de que un misil iraní impactara sus instalaciones ubicadas en Al Kharj, en el centro del territorio saudí.

    Según informaron funcionarios estadounidenses y sauditas a CBS, dos de los soldados fueron gravemente heridos y ocho sufrieron lesiones de consideración, pero de menor gravedad.

    El ataque, que fue efectuado con misiles y drones lanzados desde Irán, también afectó a varias aeronaves norteamericanas.

    De acuerdo con una información preliminar, entre la naves dañadas se cuentan varios aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y un avión de mando y control AWACS E-3 Sentry .

    Una persona familiarizada con el tema aseguró a CBS que la base aérea Príncipe Sultán también fue atacada en otro atentado a principios de esta semana, dejando 14 heridos. Sin embargo, no reveló la nacionalidad de los afectados.

    Otro funcionario estadounidense, en tanto, afirmó que ese ataque fue menos grave que el ocurrido durante esta jornada.

    Hasta el momento, más de 300 militares estadounidenses han resultado heridos en combate durante la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, la mayoría de los cuales ya se han reincorporado al servicio activo, según informó este viernes un portavoz del Comando Central (Centcom) de Estados Unidos.

    Además, 13 efectivos han muerto, entre ellos uno que resultó herido en un ataque previo contra la misma base aérea Príncipe Sultán y falleció luego a causa de sus heridas.

    Otros seis murieron en un ataque iraní contra una instalación estadounidense en Kuwait, horas después del inicio de la guerra, y seis más fallecieron en el accidente de un avión de reabastecimiento de combustible ocurrido en Irak.

    Más sobre:Arabia SauditaEstados UnidosSoldadosAtaqueIránHeridosMisilesDronesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump arremete otra vez contra la OTAN y sugiere que EE.UU. podría dejar de apoyarla: “No estuvo ahí para nosotros”

    Universidad de Concepción tendrá su primera rectora en sus 107 años de historia

    Día del Joven Combatiente: Codina informa coordinaciones con municipios para limpiar espacios públicos y plan de contingencia en transporte

    CIDH pide a la Corte IDH adoptar medidas provisionales por proyecto que conmuta penas a condenados por delitos de lesa humanidad

    OIEA informa un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    Lo más leído

    1.
    Hackers proiraníes divulgan cientos de documentos e imágenes privadas del director del FBI

    Hackers proiraníes divulgan cientos de documentos e imágenes privadas del director del FBI

    2.
    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Canciller alemán cuestiona la táctica de Trump en Irán: “Tengo grandes dudas de si existe una estrategia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Soy psicoanalista y así piensan las “pick me girl”

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Hasta cuándo pueden perdurar los altos precios del petróleo y el gas por la guerra en Irán, según analistas de todo el mundo

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Cómo tener una mascota afecta tu salud y cuerpo, según un reciente estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Uruguay por el amistoso en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Argentina vs. Mauritania en TV y streaming

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero pendiente de cobro

    Universidad de Concepción tendrá su primera rectora en sus 107 años de historia
    Chile

    Universidad de Concepción tendrá su primera rectora en sus 107 años de historia

    Día del Joven Combatiente: Codina informa coordinaciones con municipios para limpiar espacios públicos y plan de contingencia en transporte

    CIDH pide a la Corte IDH adoptar medidas provisionales por proyecto que conmuta penas a condenados por delitos de lesa humanidad

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos
    Negocios

    CSAV cerró 2025 con caída en sus ganancias ante menores tarifas y mayores costos logísticos

    SEC posterga alza en las cuentas de la luz e instruye a distribuidoras a cobrar deuda en julio de 2026

    Andes Salud adquiere el control de Clínica Imet de la Región de Magallanes y anuncia expansión del centro de salud

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia
    Tendencias

    La mentalidad que deben tener los adultos mayores para potenciar su longevidad, según la ciencia

    ¿Cuánto más vas a pagar? Esta calculadora estima tu gasto en transporte y alimentos tras el alza de la bencina

    “No tiene sentido”: Savannah Guthrie revela nuevos detalles sobre el secuestro de su madre, Nancy Guthrie

    ¿Le sirve al campeón del mundo? Argentina vence a la desconocida Mauritania en un amistoso muy opaco
    El Deportivo

    ¿Le sirve al campeón del mundo? Argentina vence a la desconocida Mauritania en un amistoso muy opaco

    La autocrítica de Marcelo Bielsa tras el empate ante Inglaterra: “No pudimos tener el dominio”

    Revisa la victoria de Argentina de Lionel Messi frente a Mauritania en duelo preparatorio para el Mundial 2026

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”
    Tecnología

    Millonario fallo contra Meta y YouTube sostiene que las redes sociales pueden causar “daños personales”

    La Inteligencia Artificial ya cambió la forma en que los chilenos compran y trabajan, según un estudio de Ipsos y Google

    Aire acondicionado inteligente y ahorro de energía: los nuevos equipos de Samsung para el hogar

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”
    Cultura y entretención

    Decomisan más de 37 mil libros piratas en Santiago: “Es una situación que desborda el mundo del libro y la cultura”

    Reeditan los primeros discos de Florcita Motuda y Supersordo, joyas de culto de la música chilena

    BTS anuncia finalmente show en el Estadio Nacional y venta de entradas

    Al menos 10 soldados estadounidenses resultaron heridos en ataque iraní contra base aérea en Arabia Saudita
    Mundo

    Al menos 10 soldados estadounidenses resultaron heridos en ataque iraní contra base aérea en Arabia Saudita

    OIEA informa un nuevo ataque contra la central nuclear iraní de Bushehr

    Al menos un muerto y dos heridos por un ataque de Irán contra el centro de Israel

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”
    Paula

    Carolina Galvani, fundadora de Sinergia Animal: “Es inaceptable que las empresas ignoren el bienestar de los animales”

    Reporte de Inclusividad de Tallas de Vogue Business: el retorno de la talla 0

    Gnocchi de matcha