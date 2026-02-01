SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Al menos 12 fallecidos y 8 heridos tras ataque ruso a un bus en Ucrania

    El ataque se suma a otros que se han llevado a cabo durante las últimas horas, incluido uno a un hospital de maternidad en la ciudad de Zaporizhzhia.

    Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania

    Este domingo un ataque ruso en la ciudad de Ternivka en Ucrania cayó sobre un bus que trasportaba a trabajadores mineros a sus hogares. Se conoce de la muerte de al menos doce de ellos y otros ocho que resultaron gravemente heridos, como informó DTEK, la empresa empleadora de las víctimas.

    La agresión, llevada a cabo por un dron ruso, generó un incendio que debió ser apagado por bomberos, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (SES). Según este organismo, las víctimas fatales ya serían quince personas.

    El ataque se sitúa tras otros dirigidos a las instalaciones de la empresa minera DTEK en las últimas horas.

    “En el interior se encontraban mineros ajenos a las hostilidades. Este es otro ataque brutal contra civiles perpetrado por Rusia en un solo día, lo que demuestra un patrón deliberado de terrorismo”, manifestó el comisionado del Parlamento de Ucrania para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets.

    Además, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky informó que “en Nikopol y Marhanets, hubo cortes de electricidad debido a ataques con drones contra la red eléctrica. También hubo ataques a la logística, en particular a los ferrocarriles de la región de Dnipro. En Konotop, región de Sumy, los rusos también atacaron hoy la infraestructura ferroviaria”.

    Durante este mismo día también se reportó el ataque a un hospital de maternidad en la ciudad de Zaporizhzhia en que al menos tres mujeres resultaron heridas, como indicó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha.

    Asimismo, el gobernador de la ciudad, Ivan Fedorov, señaló que “Rusia ha establecido otro sombrío récord en su guerra de agresión: en la zona de Zaporizhzhia, la región fue bombardeada más de 1.000 veces solo en las últimas 24 horas”.

    Los ataques se han producido en medio de las gestiones del presidente Zelensky, quien anunció hace algunas horas que llevará a cabo una reunión trilateral con Rusia y Estados Unidos el 4 y 5 de febrero en el emirato de Abu Dabi.

