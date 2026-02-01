SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Zelensky señala que el próximo 4 y 5 de febrero sostendrá encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. en Abu Dabi

    El pasado 23 de enero las tres naciones ya se habían reunido en el mismo lugar, sin conseguir avances en la principal problemática en el conflicto: las definiciones territoriales en la zona del Donbas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Zelensky señala que el próximo 4 y 5 de febrero sostendrá encuentro trilateral con Rusia y EE.UU. en Abu Dabi

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky detalló este domingo las fechas para el próximo encuentro trilateral que sostendrá Ucrania con Rusia y Estados Unidos para encontrar un camino que lleve al fin de la guerra.

    A través de una publicación en X, Zelensky señaló: “Nuestro equipo de negociadores entregó un reporte. Las fechas para el próximo encuentro trilateral se han definido - 4 y 5 de febrero en Abu Dabi. Ucrania está preparada para un debate sustantivo y nos interesa garantizar que el resultado nos acerque a un final real y digno de la guerra. ¡Gracias a todos los que están ayudando!“.

    Las tres naciones ya habían sostenido un encuentro en Emiratos Árabes Unidos el pasado 23 de enero. El principal punto abordado fueron las temáticas territoriales a definir tras un posible fin a la guerra.

    Una de las principales tierras de tope son los terrenos en el Donbas. Mientras Rusia espera conseguir gran parte del territorio oriental de esta zona, el cual ya se encuentra en gran parte tomado por tropas rusas, Ucrania ha rechazado las posibilidades de ceder formalmente territorio.

    Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump ha bajado las expectativas sobre un posible acuerdo entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, también ha insistido en la realización de estos encuentros trilaterales.

