    Zelensky apunta a temas territoriales en las conversaciones con EE.UU. y Rusia: “El Donbás es clave”

    Las primeras conversaciones a tres bandas, desde el inicio de las negociaciones de paz, tienen lugar hoy y mañana en Emiratos Árabes Unidos.

    Por 
    Europa Press
    Volodymyr Zelensky y Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida.

    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha apuntado este viernes que las primeras conversaciones a tres, con Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de las negociaciones de paz, en Emiratos Árabes Unidos (EAU) se centrarán en cuestiones territoriales, tras señalar que “el tema del Donbás es clave”.

    “El tema del Donbás es clave. Se debatirá y se abordará la modalidad, tal y como lo ven las tres partes hoy y mañana en Abu Dhabi”, ha asegurado en declaraciones previas a la cita con la delegación rusa y estadounidense de este viernes y sábado, según recoge la agencia Ukrinform.

    Zelensky ha desvelado que ha mantenido contactos “por la mañana y por la noche” con el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov, que lidera el equipo negociador ucraniano. “Él trabajará y me dará las señales correspondientes en cada etapa de las conversaciones o acuerdos. Les mantendremos informados”, ha explicado.

    El Kremlin informó de madrugada, tras la una reunión de cerca de cuatro horas con representantes de Estados Unidos, que no se podrá llegar a “una solución a largo plazo” a la guerra de Ucrania sin resolver la cuestión territorial.

    Moscú defiende la fórmula acordada con Washington en su encuentro en Alaska de agosto de 2025, para conseguir gran parte de la región oriental del Donbás (Ucrania), que ya se encuentra ampliamente ocupada por las tropas rusas. Así lo ha comunicado Yuri Ushakov, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, en declaraciones a la prensa tras la cita del presidente con el enviado especial estadounidense Steven Witkoff, el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner -yerno del presidente Donald Trump-.

    Aparte de Ushakov, viajarán a EAU el enviado especial de Putin para Inversiones y Cooperación Económica, Kirill Dimitriev, así como “representantes de la cúpula del Ministerio de Defensa, encabezados por el jefe de la Dirección General del Estado Mayor, el almirante (Igor) Kostiukov”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado las expectativas de alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, aunque ha insistido en que no se producirán avances si no se reúnen las tres partes. Trump ha subrayado que es hora de que Putin haga concesiones. “En este momento, hará concesiones”, ya que “todo el mundo está haciendo concesiones para conseguir” un acuerdo de paz, ha indicado desde el Air Force One tras concluir su visita al Foro Económico Mundial celebrado en Davos.

