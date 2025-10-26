Al menos 12 heridos deja un ataque de drones rusos contra edificios residenciales de Kiev

Esta noche, Rusia lanzó un ataque con drones sobre Kiev, alcanzando edificios residenciales en la capital ucraniana, ofensiva que hirió al menos a 12 personas, incluidos cuatro niños, según informó un funcionario gubernamental al medio The Kyev Independent.

Las múltiples explosiones se escucharon en la capital ucraniana alrededor de las 2:35 a.m., hora local (20.35 de Chile). Las autoridades también indicaron que se activaron las defensas aéreas durante el ataque.

El alcalde Vitali Klitscko informó que un edificio residencial de nueve pisos fue alcanzado por uno de los misiles en el distrito Desnianskyi de la ciudad, dañando el segundo y tercer piso del inmueble.

Por su parte, el jefe de la Administración Militar de Kiev, Tymur Tkachenko, informó que otro edificio residencial de 16 pisos fue atacado en el distrito de Desnianskyi y se produjo un incendio, como también uno en el distrito de Obolonskyi, después de que los restos del dron cayeran sobre sus techos.

La autoridad señaló además que por lo menos 12 personas resultaron heridas tras el ataque ruso, incluido cuatro niños, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado. Sobre la magnitud de los daños aún no se tenía información.

El ataque con drones a la capital de Ucrania se produjo una noche después de que fuerzas rusas también la atacaran con misiles balísticos, dejando un saldo de dos personas muertas y 12 heridas.

La ofensiva provocó un incendio en un edificio no residencial y los escombros de los misiles interceptados cayeron en una zona abierta en otro lugar, causando daños en las ventanas de inmuebles próximos, indicó el servicio de emergencias en Telegram.

Según consigna el medio, Rusia ha atacado repetidamente ciudades ucranianas, incluida Kiev, con drones desde el inicio de su invasión en febrero de 2022. En los últimos meses, el ejército ruso ha intensificado los ataques a la infraestructura energética, obligando a Ucrania a introducir apagones.

The Kyev Independent añade que el alcalde Klitschko advirtió el 23 de octubre que Kiev se está preparando para lo que podría ser el invierno más difícil desde el comienzo de la invasión a gran escala por parte de Moscú.