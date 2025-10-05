Al menos 22 activistas de la Flotilla detenidos por Israel están en huelga de hambre

La Global Sumud Flotilla ha informado este domingo de que hay al menos 22 activistas de la misión en huelga de hambre mientras se encuentran retenidos por las autoridades israelíes tras ser interceptados en aguas internacionales entre el 1 y el 2 de octubre.

“Desde el inicio de su intercepción en aguas internacionales el 1 de octubre decenas de participantes de la GSF rechazan ser alimentados por la misma entidad que perpetra una campaña de hambruna genocida contra millones de palestinos en Gaza”, ha publicado la flotilla en un mensaje en su cuenta en Telegram.

En el listado hay activistas de varias nacionalidades: eaustralianos, austriacos, brasileños, finlandeses, franceses, griegos, irlandeses, italianos, holandeses, suizos, turcos británicos, estadounidenses, y españoles.

La flotilla destaca que “la no violencia no es pasividad” y pone en valor la “valentía” de “poner en riesgo tu propio cuerpo para enfrentarse a una injusticia”.

Así, recuerdan a Jader Adnan preso palestino fallecido el 2 de mayo de 2023 tras 87 días en huelga de hambre en una protesta por las condiciones de encarcelamiento, así como a las “generaciones de palestinos que han hecho huelga de hambre”.

El grupo recuerda “la hambruna no es una tragedia, sino una política” .

“Desde octubre de 2023 Israel ha puesto en marcha una campaña de hambruna total cortando los alimentos, el agua, la electricidad y el combustible mientras ataca los campos, a los agricultores y los convoyes de ayuda que mantenían viva a la gente”, han reprochado.

En concreto señalan que “se extiende la hambruna y el 95 por ciento de las tierras de cultivo han quedado destruidas” en el enclave palestino, objeto de una ofensiva militar israelí desde el 7 de octubre de 2023.