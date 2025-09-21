Al menos 40 muertos en Gaza y cinco en Líbano tras ataques israelíes

El ejército de Israel intensificó sus ataques este domingo, asesinando a al menos a 40 personas en Gaza, incluidas 19 mujeres y varios niños, así como a cinco personas en Líbano, después de incursiones aéreas sobre zonas residenciales y un campo de refugiados.

De las víctimas palestinas, al menos 14 murieron en un solo ataque nocturno contra un bloque de viviendas en el sur de ciudad de Gaza, según informaron funcionarios sanitarios del hospital Al-Shifa. Entre ellas se cuenta un enfermero del propio recinto asistencial junto a su esposa y sus tres hijos.

A ellos se suman los ocho palestinos que perdieron la vida en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza, luego de que un operativo aéreo impactara frente a una clínica. Estos incluyen a cuatro niños y dos mujeres, además de 22 heridos, según reportó el Hospital Al-Awda.

Israel también llevó a cabo un ataque con drones en Líbano, matando a cinco personas, entre ellas tres niños y su padre, en la ciudad sureña de Bint Jbeil.

El presidente libanés, Joseph Aoun, denunció la ofensiva, que, a su juicio, viola el alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

Como informa el medio The Guardian, a pesar de la firma del alto al fuego en noviembre pasado, el ejército israelí ha efectuado ataques casi diarios contra el Líbano, sumando más de 4.500 en total.

El gobierno libanés afirmó que las continuas violaciones al alto el fuego por parte de Israel están afectando los esfuerzos por desarmar a Hezbolá.

Aoun condenó este último ataque desde EE.UU., donde actualmente se encuentra, para participar en la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, afirmando que “mientras estamos en Nueva York para discutir cuestiones de paz y derechos humanos, Israel persiste en sus constantes violaciones de las resoluciones internacionales (…) No hay paz por encima de la sangre de nuestros hijos”.

El ejército israelí ha intensificado sus ataques contra la ciudad de Gaza esta semana tras anunciar el inicio de su campaña de toma de control, atacando edificios de gran altura tras informar a organizaciones humanitarias que solo los hospitales no serán atacados. Además de ordenar a sus residentes que abandonen el lugar.

De acuerdo con la nación judía, la ofensiva tiene como objetivo debilitar a Hamas, obligarlo a liberar a los rehenes y forzar su rendición. Además, según fuentes militares, esta no tiene un calendario definido y podría prolongarse durante meses.