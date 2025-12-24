SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Al menos ocho detenidos en las protestas en Bolivia contra el fin del subsidio al diésel

    La Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, anunció que continuarán las protestas después de que no prosperaran las primeras conversaciones con el gobierno.

    Por 
    Europa Press
    Transportistas participan en una marcha de protesta del sindicato de choferes por la falta de combustible y dólares estadounidenses en medio de una crisis económica en La Paz, el 4 de junio de 2025. Foto; Archivo AIZAR RALDES

    Al menos ocho personas han sido detenidas en las protestas que han tenido lugar este martes en La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente boliviano, Rodrigo Paz, entre ellas el fin del subsidio al diésel.

    La Policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para contener a los manifestantes, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, que ya ha anunciado que continuarán las protestas después de que no haya prosperado las primeras conversaciones con el gobierno.

    Los momentos más tensos de la jornada de protestas del martes han tenido lugar cuando un grupo de manifestantes intentó entrar en la acordonada Plaza Murillo, donde se encuentra la del sede del gobierno, y para ello detonaron pequeños dispositivos de dinamita, hiriendo a varios agentes.

    Horas después de estos enfrentamientos, representantes de la COB se reunieron con el presidente Paz y otros miembros con el gobierno, sin que se produjeran avances de ningún tipo en la principal demanda, la derogación de Decreto 5503, que incluye el fin de las ayudas al diésel junto a otro centenar de disposiciones.

    El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, ha contado al salir de la reunión que el gobierno les ha hecho saber que no hay intención alguna de acceder a estas demandas. Posteriormente, el sindicato ha anunciado que continuarán con las medidas presión porque el decreto es “totalmente neoliberal” y “pasará factura”.

    Más sobre:BoliviaprotestasdiéselCOBDecreto 5503Rodrigo PazMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    2.
    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    ¿A dónde migran los latinoamericanos?, esto dice la OCDE

    3.
    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    La grave epidemia de enfermedades virales que agrava el colapso sanitario de Cuba

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    ¿Cómo cambiar un regalo? Sernac explica el funcionamiento de la garantía legal

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal
    Chile

    Frustran fuga desde cárcel de Limache: encuentran excavación en sitio aledaño al penal

    Vocera de Kast defiende rol de primera dama ante críticas de Karamanos y no cierra la puerta ministerial a Kaiser

    Indagan disparo de carabinero a presunta estafadora que habría intentado atropellarlo en Cerrillos

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami
    Negocios

    Gremio de la minería designa a Alejandro Canut de Bon como nuevo director en la estatal Enami

    ¿Joaquín Villarino a Codelco?: “No cabe ninguna duda que es halagador (...) Estoy muy bien donde estoy”

    Tribunal ambiental acoge en parte reclamo de Walmart contra multa de la SMA por su centro de distribución

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Concepción entrega una lista de nueve jugadores que no seguirán en su retorno a Primera

    Nuevo golpe al LIV Golf de Joaquín Niemann: Brooks Koepka anuncia su salida del circuito y el PGA Tour le abre las puertas

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?
    Cultura y entretención

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad
    Mundo

    Bolsonaro ingresa al hospital para una cirugía en medio de importante dispositivo de seguridad

    Israel lanza una nueva batería de ataques contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

    Trump propone cancelar las licencias de televisión de las cadenas de EE.UU. que le son críticas

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años