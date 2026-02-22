SUSCRÍBETE
    Mundo

    Al menos una funcionaria policial muerta y otros 15 heridos tras ataque terrorista en la ciudad ucraniana de Lviv

    Los hechos ocurrieron luego de que la Policía local recibiera una llamada alertando de un robo en una zona céntrica. Al llegar los agentes al lugar ocurrió una primera explosión y, tras el arribo de una segunda patrulla, se produjo otro estallido.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Una funcionaria policial perdió la vida y otras 15 personas resultaron heridas después de que se produjeran varias explosiones en el centro de la ciudad ucraniana de Lviv, en lo que fue descrito como un “acto terrorista” por las autoridades, sin que todavía se tenga certeza de quién se encuentra detrás del ataque.

    “Esto es definitivamente un acto terrorista. Tenemos 15 personas recibiendo atención médica. Algunas se encuentran en estado muy grave. Una policía falleció. Condolencias a la familia y amigos. Los investigadores están trabajando”, indicó el alcalde de la ciudad, Andriy Sadovyi, a través de un mensaje publicado en redes sociales.

    Según reportes, los servicios de asistencia médica acudieron a la zona para atender a los lesionados tras las explosiones que provocaron el quiebre de ventanas de edificios cercanos. El mismo Sadovyi se habría trasladado hasta el lugar de los hechos para supervisar los trabajos de ayuda.

    Dos estallidos sorprenden a la Policía

    Fue alrededor de las 00.30 horas local (19.30 en Chile), que la Policía recibió una llamada alertando de un robo en la céntrica calle Danilishina de Lviv.

    Una vez que los agentes ya estaban en la zona ocurrió una primera explosión y, tras la llegada de una segunda patrulla, otro estallido sorprendió a los policías desplegados, acabando con la vida de una agente de 23 años de edad.

    “Un auto patrulla y un vehículo civil resultaron dañados. Se está determinando el número de víctimas. Se han enviado ambulancias al lugar y un grupo de investigación y operativo está trabajando”, informó la Fiscalía regional.

    Por el momento, se desconocen detalles sobre la motivación o la autoría del ataque, aunque el Ministerio Público ya está inspeccionando el lugar para recoger pruebas que permitan dilucidar quién se encuentra detrás de los hechos.

