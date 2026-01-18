SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Alan McPherson: “América Latina tiene razón en estar preocupada por Trump”

    El historiador de la Universidad de Temple y experto en las intervenciones estadounidenses en América Latina dice ser “pesimista sobre las perspectivas a largo plazo para los venezolanos”.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente Donald Trump ofrece un discurso sobre la economía en el Mount Airy Casino Resort en Mount Pocono, Pennsylvania, el 9 de diciembre de 2025. Foto: Casa Blanca/Molly Riley Molly Riley

    Experto en las relaciones de Washington con América Latina y en las intervenciones estadounidenses en la región, el historiador norteamericano Alan McPherson se muestra pesimista sobre el futuro de este rincón del planeta. Especialmente, luego de la operación del 3 de enero ordenada por Donald Trump contra Venezuela, que terminó con la captura del Presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar la justicia federal por cargos de narcoterrorismo.

    “Soy pesimista sobre las perspectivas a largo plazo para los venezolanos, en parte porque las intervenciones militares estadounidenses no han tendido a generar democracia”, comenta McPherson a La Tercera.

    Y la preocupación del director del Centro para el Estudio de la Fuerza y la Diplomacia en la Universidad de Temple (Filadelfia) no se limita a Venezuela. “Puedo imaginar fácilmente que México pronto verá incursiones militares estadounidenses en sus aguas territoriales o en su territorio”, anticipa. “La región tiene razón en estar preocupada”, advierte.

    El presidente Donald Trump asiste a un partido de fútbol americano entre el Ejército y la Marina en el estadio M&T Bank, en Baltimore, Maryland, el 13 de diciembre de 2025. Foto: Casa Blanca/Daniel Torok Daniel Torok

    Si bien el ataque de EE.UU. a Venezuela es apenas el último capítulo de una larga historia de intervenciones de Washington en América Latina, usted dijo que esta operación militar tuvo elementos “inusitados”. ¿Por qué?

    Este ataque a Venezuela es inusual por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que Estados Unidos invade o bombardea un país sudamericano. En su larga historia de intervenciones militares en el hemisferio, sin duda ha respaldado a dictadores sudamericanos, pero no ha desembarcado tropas al sur de Panamá (Chile, de hecho, experimentó pequeñas excepciones a esta regla en 1891). Washington consideraba que Sudamérica era demasiado lejana y extensa para invadirla u ocuparla. Al parecer, ya no. En segundo lugar, este secuestro de un jefe de Estado no se corresponde con el respeto imperante por la soberanía nacional en Latinoamérica, que ha sido -de nuevo, aparentemente- la norma inviolable desde el fin de la Guerra Fría.

    Usted también ha señalado que “las intervenciones estadounidenses casi siempre generan problemas de sucesión a largo plazo”. En ese sentido, ¿es pesimista de lo que pueda ocurrir en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro?

    Soy pesimista sobre las perspectivas a largo plazo para los venezolanos, en parte porque las intervenciones militares estadounidenses no han tendido a generar democracia. Sí, hay algunos casos, como Panamá en 1989 o Granada en 1983, en los que países pequeños aprovecharon el derrocamiento de un autócrata corrupto y reiniciaron un proceso de gobierno democrático. En esos casos, las élites locales posteriores a la invasión acordaron que las elecciones les beneficiarían, por lo que las aceptaron incluso si perdían. Pero en la mayoría de las intervenciones estadounidenses, especialmente las docenas que tuvieron lugar en Centroamérica y el Caribe a principios del siglo XX, el ejército estadounidense tendió a facilitar el proceso de centralización de la fuerza mediante la construcción de carreteras, sistemas telegráficos y fuerzas policiales nacionales. A menudo predicaban que los militares latinoamericanos debían seguir a los líderes civiles, pero la tentación de gobernar por la fuerza con esta nueva maquinaria de dictadura era demasiado fuerte como para resistirla. Cuando Washington presenció la toma del poder por parte de hombres fuertes, lo aceptó fácilmente, porque los dictadores mantendrían la paz interna y vigilarían el Caribe contra los enemigos de Estados Unidos.

    Panorámica de Caracas tras los bombardeos estadounidenses. Foto: Archivo

    Académicos consultados por Bloomberg coinciden en que la intervención de EE.UU. en Venezuela convirtió a este último país en un laboratorio de Trump para América Latina. ¿Cómo lo ve usted?

    Puedo ver a Trump -y en especial al secretario de Estado Marco Rubio- imaginando a Venezuela como un laboratorio no solo del poder estadounidense en el hemisferio, sino también de cómo gobernar una sociedad mediante la coerción. Trump puede gobernar Venezuela como siempre ha querido gobernar Estados Unidos: tomando lo que quiere por la fuerza, violando cualquier ley que le resulte incómoda y sin prestar atención a las fuerzas democráticas compensatorias, como la legislatura, la oposición o los medios de comunicación.

    La redefinición de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump ha generado preocupación en América Latina por revivir explícitamente la Doctrina Monroe, luego que asegurara que “el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado”. A su juicio, ¿hay razones para que la región esté preocupada?

    Sí, la región tiene razón en estar preocupada. Esta administración no se parece a ninguna otra en la historia de Estados Unidos, y cabe esperar que sus relaciones con el hemisferio también sean sin precedentes y, de hecho, sin un patrón predecible. Sin duda, es posible que Trump simplemente esté fanfarroneando sobre Cuba o Colombia como sus próximos objetivos, y tal vez se distraiga con algún objeto brillante en otro lugar o se desanime por la falta de cambio que desea en Venezuela. Pero puedo imaginar fácilmente que México pronto verá incursiones militares estadounidenses en sus aguas territoriales o en su territorio, nuevamente con el pretexto de acciones antinarcóticos, pero con motivaciones reales y misteriosas.

    El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, reacciona mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a una conferencia de prensa durante una cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN en La Haya, el 25 de junio de 2025. Foto: Archivo NICOLAS TUCAT

    Considerando el interés de China por los recursos o la infraestructura estratégica en América Latina, ¿ve posibilidades de un resurgimiento de las zonas de influencia que había en la Guerra Fría, con cada superpotencia controlando su vecindario?

    No es probable el resurgimiento de un mundo dividido en dos superpotencias. Es más probable que veamos un mundo multipolar en el que varias superpotencias o potencias regionales se impongan a vecinos relativamente débiles: Rusia sobre Ucrania y quizás más; China sobre Taiwán, el Mar de China Meridional y más, y quizás potencias regionales más pequeñas en Medio Oriente o África. La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump prevé el dominio estadounidense sobre el hemisferio según una concepción decimonónica de la competencia entre grandes potencias, y Trump ha mostrado poco interés en proteger a Ucrania o Taiwán o en apuntalar alianzas militares como la OTAN. Simplemente no comprende cómo se beneficia Estados Unidos al proporcionar un paraguas de seguridad en lugares lejanos, porque no puede pensar en abstracto. Entiende el mundo como un promotor inmobiliario que se apropia de propiedades vecinas presionando a sus propietarios e infringiendo las leyes, en este caso, las leyes y normas internacionales.

    El 20 de enero Trump cumple el primer año de su segunda presidencia. Tras su ataque a Venezuela y sus amenazas contra Groenlandia e Irán, ¿qué más se puede esperar en sus próximos tres años restantes de gobierno?

    Me limitaré a hablar únicamente de política exterior para minimizar la desesperación de sus lectores. Creo que la operación en Venezuela, que la administración considera un gran éxito, la llevará a intimidar a cualquier país que se interponga en el camino de los objetivos de Trump anunciados en la Estrategia de Seguridad Nacional. Dicho esto, históricamente, los presidentes estadounidenses suelen dedicar más tiempo a las relaciones exteriores respondiendo a las crisis que a iniciar reformas o incluso intervenciones militares. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora en Irán, donde Trump está reaccionando, es más probable que ocurra que la planeada toma de Groenlandia.

    Donald Trump en la ceremonia de investidura como 47º presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, en Washington, D. C. Foto: Archivo Chip Somodevilla

    ¿Cuán en jaque pone Trump al multilateralismo y el derecho internacional con sus acciones unilaterales?

    Enormemente. Simplemente no cree en actuar en conjunto con otras naciones, al menos no si no obedecen todas sus órdenes. Y la administración ha afirmado varias veces que, a su juicio, el derecho internacional ni siquiera existe. Estados Unidos ha actuado unilateralmente durante mucho tiempo, pero al menos ha defendido el multilateralismo y el derecho internacional de palabra, por ejemplo, en Corea, Vietnam o Irak. Pero ahora presenciamos el repudio total del orden internacional basado en normas que el propio Estados Unidos defendió después de la Segunda Guerra Mundial.

    Nicolás Maduro escoltado por agentes de la DEA, el 3 de enero pasado. Foto: Archivo

    Este año Estados Unidos enfrenta elecciones de medio mandato. ¿Cree que Trump puede sacar provecho electoral de acciones como la captura de Maduro?

    No lo creo. Los estadounidenses tienen mala memoria y tienden a votar sobre asuntos nacionales en lugar de internacionales, a menos que vean a sus propias Fuerzas Armadas morir en destinos peligrosos. Así que el tema Venezuela/Maduro solo podría convertirse en una ventaja o desventaja en noviembre de 2026 si Trump enviara una gran fuerza de ocupación y esta fuera respondida con violencia. Sí, los republicanos afirmarán que Trump redujo la inmigración y el tráfico de drogas al secuestrar a Maduro, pero es más probable que los republicanos que ahora intentan limitar el poder bélico del presidente vean que los ataques a Venezuela probablemente sean veneno político.

    Más sobre:LT DomingoEE.UU.TrumpAmérica LatinaVenezuelaMadurointervenciones militaresdemocraciaMéxicoAlan McPhersonMarco RubioDoctrina Monroe

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    Camila Vallejo: “Hemos tenido tensiones y diferencias, pero entendemos que es importante la unidad”

    Lo más leído

    1.
    ¿Anexión inminente? Lo que busca Trump con el control de Groenlandia

    ¿Anexión inminente? Lo que busca Trump con el control de Groenlandia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Qué significa el estado de catástrofe decretado por el Presidente Boric tras los incendios en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Incendios forestales en Biobío: llaman a evacuar sectores en cuatro comunas

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Sector Fundo Tapihue: combaten incendio forestal en Tiltil, al norte de la RM

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”
    Chile

    Tomás Vodanovic: “Las ideas progresistas no han retrocedido, fallamos en nuestra capacidad de materializarlas con buena gestión”

    Camila Vallejo: “Hemos tenido tensiones y diferencias, pero entendemos que es importante la unidad”

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea
    Negocios

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    La pesada herencia fiscal que dejará el gobierno de Boric a Kast

    El diseño que prepara Jorge Quiroz para su “Hacienda”

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”
    El Deportivo

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Chile es subcampeón del Mundial de la Kings League tras ser goleado por Brasil

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Desde el respeto
    Cultura y entretención

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Chiloé, la isla que no cedía: a 200 años del último acto de la independencia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”
    Mundo

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Alan McPherson: “América Latina tiene razón en estar preocupada por Trump”

    Reza Pahlavi: El hijo del último sha que se propone volver a Irán

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida