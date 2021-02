Alberto Fernández pide renuncia de ministro de Salud por escándalo con vacunas

Durante la mañana de ayer, el periodista argentino Horacio Verbitsky contó que había recibido la vacuna rusa Sputnik V en el Ministerio de Salud, luego de preguntarle al titular de la cartera, el ministro Ginés González García, cómo podía acceder a una dosis.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, comentó el escritor de 79 años en El Destape Radio. “El Hospital Posadas está en Palomar (...), y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, agregó Verbitsky.

Ginés González García durante una conferencia de prensa en Buenos Aires. Foto: AP

El caso del periodista no fue el único. González García armó un vacunatorio con enfermeros del Hospital Posadas en las oficinas de la Avenida 9 de Julio para inocular a funcionarios, legisladores, empleados públicos y otros.

La lista de la “vacunación VIP” incluye a 10 personas, entre las que se encuentran el canciller Felipe Solá, el senador Jorge Taiana, el diputado del Frente de Todos Eduardo Valdés y el sindicalista Hugo Moyano, junto a su esposa y su hijo de 20 años.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron a Infobae que el Presidente Alberto Fernández, al enterarse de que su ministro estaba permitiendo que personas se vacunaran por el simple hecho de ser cercanas a un funcionario del gobierno y tras una reunión de emergencia, exigió la salida inmediata de González García. El encargado de comunicárselo fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero.

El jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero.

González García había asumido el cargo el 10 de diciembre de 2019. Anteriormente, el médico cirujano de 74 años se había desempeñado como ministro de Salud y Ambiente durante los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y Néstor Kirchner (2003-2007). Fue embajador en Chile entre 2007 y 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández.

Esta semana empezó la vacunación de los mayores de 70 años en la provincia de Buenos Aires, proceso que en la ciudad porteña comenzará la próxima semana. Los beneficiarios deben inscribirse en una lista y esperar a que le asignen un turno.