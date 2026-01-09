SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    “No acepten mi palabra. No acepten su palabra. Miren el vídeo desde todos los ángulos”, señaló la autoridad local.

    Por 
    Europa Press

    El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha insistido este viernes en que Reneé Good, la mujer que falleció el pasado miércoles por los disparos efectuados por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en ningún momento trató de atropellar a los efectivos federales como llevan días proclamando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el movimiento MAGA del mandatario norteamericano.

    “No acepten mi palabra. No acepten su palabra. Miren el vídeo desde todos los ángulos”, ha indicado el alcalde Frey, del partido Demócrata, en rueda de prensa donde igualmente ha invalidado la declaración formulada por la Casa Blanca que habla de que el agente que abrió fuego tres veces contra la mujer fue embestido instantes antes por el vehículo que conducía.

    La oposición demócrata ha criticado que Trump, su vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, están interpretando descaradamente mal las imágenes. El vídeo, aseguran, deja bien claro que Good en ningún modo dirigió su vehículo contra los agentes y que el agente federal que acabó con su vida solo recibió un leve contacto del vehículo antes de descerrajar los tres tiros a la mujer, dos de ellos a través de la puerta de la conductora, ya apartado del coche.

    En rueda de prensa, acompañado de congresistas demócratas y activistas, Frey ha denunciado que el FBI, que dirige otro acólito de Trump, Kash Patel, está marginando deliberadamente a la Policía, en un indicio de que la Administración Trump “decidió desde el principio la conclusión a la que va a terminar llegando”.

    “El agente del ICE no resultó herido. La lesión de cadera que dicen podría habérsela hecho cerrando la puerta del frigorífico. No le atropelló nadie”, ha asegurado el alcalde, incidiendo que el agente salió por su propio pie, antes de condenar una vez más que Good está siendo objeto de una campaña para asesinar su reputación, después de su asesinato físico.

    “La narrativa que la Administración ha impulsado nada más producirse el tiroteo es una basura y es falsa”, ha concluido el alcalde.

    Más sobre:MundoEstados UnidosICEReneé Good

