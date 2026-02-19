SUSCRÍBETE
    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Según informaron desde el ejército de Alemania, “se trata de una medida de precaución”.

    Europa Press
    Soldados alemanes. Imagen Archivo. SEYLLOU

    El Ejército de Alemania ha retirado de forma “temporal” a parte de su contingente en la ciudad de Erbil, capital de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, a causa de las “crecientes tensiones” en Medio Oriente , en medio del despliegue militar de Estados Unidos en la región a pesar de las últimas conversaciones indirectas con Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

    “Debido a las crecientes tensiones en Medio Oriente, hemos retirado temporalmente a personal adicional de nuestro contingente en Erbil”, ha indicado un portavoz del Ministerio de Defensa alemán en declaraciones concedidas a Europa Press.

    Así, ha resaltado que “se trata de una medida de precaución”. “La protección y seguridad de los soldados alemanes es nuestra principal prioridad”, ha manifestado, al tiempo que ha agregado que “esta acción ha sido coordinada de forma estrecha con los socios multinacionales”.

    Las tropas alemanas se encuentran desplegadas en Erbil como parte de una misión internacional para dar entrenamiento a las fuerzas de seguridad de Irak.

    Estados Unidos e Irán han mantenido durante las últimas dos semanas dos rondas de contactos indirectos mediados por el Gobierno omaní, en Omán y en Suiza, sin que por ahora hayan alcanzado un acuerdo y en medio de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible ataque en caso de que la vía diplomática no fructifique.

    Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias con el programa nuclear iraní, que Teherán mantiene que tiene únicamente fines pacíficos y que sufrió un duro golpe con los bombardeos israelíes y estadounidenses en junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos en el país asiático.

    Hasta la fecha, Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones con Washington debido a la citada ofensiva, dado que tuvo lugar en medio de un proceso diplomático entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras la retirada unilateral del país norteamericano en 2018 por decisión del propio Trump.

