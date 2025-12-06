Almirante Bradley reconoce que lancha hundida en polémico ataque no se dirigía a Estados Unidos

Frank M. Bradley, el almirante estadounidense en la mira por el cuestionado ataque a una embarcación en el Caribe, reconoció en su declaración ante el Congreso que la lancha afectada por el doble bombardeo no se dirigía a EE.UU., sino que a una reunión con un buque que viajaba a Surinam.

Cabe recordar que el caso se destapó luego de que The Washington Post informara que Bradley ordenó el 2 de septiembre bombardear a los sobrevivientes de un primer ataque, lo que ha sido ampliamente cuestionado.

Según informó este viernes CNN, en su reunión del jueves ante los legisladores, Bradley afirmó que, de acuerdo con información de inteligencia recopilada por las fuerzas estadounidenses, la supuesta narcolancha atacada planeaba encontrarse con una segunda embarcación para transferirle drogas.

Sin embargo, también aclaró que los militares no pudieron localizar a ese segundo barco, argumentando que aún existía la posibilidad de que el cargamento de narcóticos hubiera llegado desde Surinam, la pequeña nación en el norte de América Latina, a Estados Unidos.

Un último punto que, a juicio del alto oficial de la Armada, justificaba el ataque a la embarcación más pequeña, incluso si no se dirigía directamente a las costas estadounidenses en el momento de dicho impacto, como detalló CNN.

De acuerdo con las autoridades antidrogas del país norteamericano, las rutas de tráfico vía Surinam se destinan principalmente a los mercados europeos y las rutas de tráfico de drogas hacia EE.UU. en los últimos años se han concentrado en el océano Pacífico.

En su comparecencia ante los líderes de los comités de Inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado, Bradley, quien ahora se desempeña como jefe del Comando de Operaciones Especiales, reconoció además que la embarcación había dado la vuelta antes del impacto, tal como la misma CNN ya había informado en septiembre poco después del ataque.