Almirante de EE.UU. dice que no hubo una orden de “matarlos a todos” en el ataque a lancha en el Caribe

Un almirante de la Armada de Estados Unidos declaró el jueves a los legisladores de ese país que no hubo una orden de “matar a todos” del secretario de Defensa, Pete Hegseth, pero persisten serias dudas e inquietudes mientras el Congreso investiga el bombardeo que causó la muerte de dos sobrevivientes de un ataque inicial contra una presunta embarcación narcotraficante en aguas internacionales cerca de Venezuela.

El almirante Frank “Mitch” Bradley “fue muy claro al afirmar que no recibió tal orden, ni de no dar cuartel ni de matarlos a todos”, declaró el senador Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, al salir de una sesión informativa clasificada, según informó The Associated Press.

Mientras Cotton, republicano por Arkansas, defendió el ataque, los demócratas que también fueron informados y vieron el video de la muerte de los sobrevivientes cuestionaron la lógica de la administración del presidente Donald Trump y afirmaron que el ataque a la lancha era profundamente preocupante.

“La orden fue básicamente: Destruir la droga, matar a las 11 personas en la lancha”, declaró el representante por Washington, Adam Smith, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Smith, quien exige una mayor investigación, afirmó que los sobrevivientes eran “básicamente dos personas sin camisa aferradas a la proa de una embarcación volcada e inoperativa, a la deriva”.

Los legisladores exigen un recuento completo después de que el diario The Washington Post informara que Bradley ordenó el 2 de septiembre un ataque contra los sobrevivientes para cumplir con la directiva de Hegseth de “matar a todos”. Expertos legales afirman que el bombardeo constituye un delito si los sobrevivientes fueron el objetivo.