Ante aumento de tensiones en Irán: EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar de inmediato el país de Medio Oriente

Al alza han ido las protestas y la respuesta represiva de las autoridades en Teherán.

La embajada virtual de Estados Unidos en Teherán llamó este lunes a sus nacionales a que “salgan de Irán ahora” y que lo hagan con un plan “que no dependa de la ayuda del gobierno” estadounidense, mientras las tensiones en el país continúan al alza en medio de las protestas y la respuesta de las autoridades iraníes, un marco en el que varias ONG han apuntado ya a más de 640 muertos.

“Salga de Irán ahora. Tenga un plan para salir de Irán que no dependa de la ayuda del gobierno de Estados Unidos. Si no puede salir, busque un lugar seguro dentro de su residencia u otro edificio seguro. Lleve provisiones de alimentos, agua, medicamentos y otros artículos esenciales”, reza la alerta lanzada por la legación virtual norteamericana, cuyas funciones consulares son atendidas por la Embajada de Suiza.

Asimismo, la diplomacia estadounidense recomienda a los ciudadanos estadounidenses que estén “al tanto de las últimas noticias” y preparados “para ajustar sus planes”. “Mantenga su teléfono cargado y comuníquese con familiares y amigos para informarles sobre su estado”, agrega el texto.

En cuanto a la salida, la legación ha instruido a los estadounidenses que también tienen nacionalidad iraní a abandonar el país “con pasaportes iraníes”, alegando que Teherán “no reconoce la doble nacionalidad” y que, apelando también a aquellos que solo son ciudadanos del país norteamericano, “mostrar un pasaporte estadounidense o demostrar vínculos con Estados Unidos puede ser motivo suficiente para que las autoridades iraníes detengan a alguien”.

Asimismo, la embajada detalló varias posibles salidas, a través de las fronteras con Armenia, Turquía y Turkmenistán -en este caso, con una “autorización especial”-, pero advirtió de que “el Gobierno de Estados Unidos no puede garantizar su seguridad si” abandona el país por estas vías.

En esta línea, relevó que “la entrada a Azerbaiyán desde Irán ha sido restringida para los ciudadanos estadounidenses durante períodos de alta tensión”, y que “no deben viajar a Afganistán, Irak ni a la zona fronteriza entre Pakistán e Irán”.

La alerta de la diplomacia de Estados Unidos a sus nacionales llega en medio de la ola de manifestaciones que, originadas por la caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes, se han ido caracterizando progresivamente por críticas generales a la clase política. Además, estas se producen en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

Trump endurece medidas

El anuncio de la embajada se da el mismo día en que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva medida económica contra Irán, al advertir que cualquier país que mantenga relaciones comerciales con tal nación será sancionado con un arancel del 25% en todos sus negocios con EE.UU.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre cualquier y todo comercio que realice con los Estados Unidos de América. Esta orden es final y concluyente”, escribió Trump en su red social Truth Social.

La medida apunta a un endurecimiento significativo de la política de presión máxima contra Teherán y está dirigida no solo contra el régimen iraní, sino también a sus socios comerciales.

Previamente, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, había asegurado que su país “no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una”, además de indicar que Teherán está dispuesto a dialogar, aunque bajo condiciones claras.

“Estamos preparados para unas negociaciones, pero deben ser justas, con los mismos derechos y respeto mutuo”, sostuvo Araqchi ante embajadores extranjeros, según la televisión estatal IRIB.

En la misma línea, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, confirmó que el canal de comunicación con Estados Unidos sigue abierto, aunque limitado a intercambios puntuales de mensajes.