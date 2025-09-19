Ante despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: Venezuela advierte que hay “una guerra no declarada”

Luego de cuatro semanas de despliegue militar continuo de parte de Estados Unidos en el Caribe, Venezuela advirtió que “hay una guerra no declarada”.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, realizó hoy un balance de las maniobras militares que su país activó ante la "amenaza militar de Estados Unidos contra Venezuela, el Caribe y Latinoamérica”.

“Es una guerra no declarada, y ya ustedes ven como personas, siendo o no siendo narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe, ajusticiados, sin derecho a la defensa”, afirmó.

Washington ha dicho que tres embarcaciones provenientes de Venezuela, que transportaban drogas, fueron destruidas por las fuerzas estadounidenses en el Caribe.

En dos ocasiones, la administración de Donald Trump ha difundido videos de los supuestos ataques y Venezuela, por su lado, ha respondido que los registros fueron intervenidos con inteligencia artificial, negando la veracidad de la ofensiva. Sin embargo, a inicios de septiembre, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, acusó a EE.UU. de cometer “una masacre ilegal en aguas internacionales" y de haber violado el derecho internacional.

Según EE.UU., que ha asegurado que esta acción militar se enmarca en su guerra contra las drogas, al menos 14 personas que calificó como “narcoterroristas” murieron en los ataques.