Ante medida de Trump contra países que apoyan a Groenlandia: La UE advierte de una “peligrosa espiral” de aranceles

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó este sábado su “total solidaridad” con Dinamarca tras el anuncio de nuevos aranceles a los aliados europeos de Groenlandia por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

Una medida ante la cual la representante europea advirtió que podría ser el inicio de una “peligrosa espiral” de gravámenes, en referencia a una posible respuesta simétrica por parte de los países europeos.

We have consistently underlined our shared transatlantic interest in peace and security in the Arctic, including… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 17, 2026

“La UE está con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia en total solidaridad”, afirmó la presidenta de la institución en un comunicado suscrito también por el titular del Consejo Europeo, António Costa.

“Los aranceles afectarían negativamente a las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral. Europa seguirá unida, coordinada y defendiendo su soberanía”, añadió.

Además, Von der Leyen recordó que las maniobras militares danesas con apoyo de varios países europeos, que provocaron la reacción de Trump, fueron anunciadas con antelación y “responden a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico”.

“No suponen una amenaza para nadie”, recalcó.

De la misma forma, enfatizó que “el diálogo sigue siendo esencial” y en ese sentido precisó que la semana pasada Dinamarca y Estados Unidos comenzaron una serie de conversaciones en torno al deseo del mandatario norteamericano de “adquirir” Groenlandia.

Von der Leyen también mencionó la integridad territorial y la soberanía de los países como “principios fundamentales del Derecho Internacional” que son “esenciales para Europa” y para la comunidad internacional en su conjunto.

“Hemos subrayado reiteradamente nuestro interés común transatlántico en la paz y la seguridad en el Ártico, incluido a través de la OTAN”, añadió la dirigenta.

Diversas fuentes de Europa informaron que fue convocada una reunión a nivel de embajadores para la tarde del domingo, en una convocatoria extraordinaria tras el anuncio de Estados Unidos.

Rusia y China están “disfrutándolo”

Más tarde, la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, advirtió que “Rusia y China deben estar disfrutándolo”, porque “son los que se benefician de las divisiones entre aliados”.

“Si la seguridad de Groenlandia está en peligro, podemos tratarlo dentro de la OTAN. Los aranceles podrían hacer más pobres a Europa y Estados Unidos, y afectar a nuestra prosperidad común”, argumentó Kallas antes de señalar como el “objetivo principal” de la región el poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania.

We also… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también intervino en el debate para “apoyar a Dinamarca y al pueblo de Groenlandia”.

“Las medidas contra aliados de la OTAN anunciadas hoy no ayudan a garantizar la seguridad en el Ártico, sino que podrían provocar lo contrario, envalentonar a nuestros enemigos comunes y a quienes quieren destruir nuestros valores comunes, nuestra forma de vida”, argumentó.

Metsola además subrayó que Dinamarca y las autoridades de la isla ártica bajo su control “han dejado claro que Groenlandia no se vende y han pedido respeto a su soberanía e integridad territorial”.

“Ninguna amenaza ni arancel puede cambiar eso”, finalizó.

Los nuevos aranceles de Trump

El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció la mañana de hoy que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Esto en represalia al despliegue militar de dichos países en la isla bajo el control danés, en la denominada Operación Resistencia Ártica, luego de su amenaza reiterada de tomar el control de la misma.

We have subsidized Denmark, and all of the Countries of the European Union, and others, for many years by not charging them Tariffs, or any other forms of remunerati… pic.twitter.com/agvuI32LXK — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) January 17, 2026

Trump señaló que sus representantes “han viajado a Groenlandia con fines desconocidos” y generado “una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta”.

El nuevo gravamen permanecerá en vigor hasta que Estados Unidos complete el proceso de “adquisición” del territorio.

Trump, para redoblar su apuesta, advirtió además que este arancel adicional del 10% subirá a partir del 1 junio a un 25% y “deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia” por parte de EE.UU.