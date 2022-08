Argentina busca impulsar institucionalización de la Celac durante evento en Buenos Aires

Con el objetivo de generar un espacio de debate en torno a las oportunidades y desafíos presentes y futuros de la integración de América Latina y el Caribe y el impacto del actual escenario global en el modelo de desarrollo de la región, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) celebrarán este jueves, en Buenos Aires, un seminario sobre integración regional, con la presencia de algunos presidentes y exmandatarios iberoamericanos.

El evento, que se realizará en coincidencia con la celebración en la capital argentina de una reunión de coordinadores nacionales de la Celac preparatoria del encuentro de cancilleres que tendrá lugar el 26 de octubre, estará conformado por tres paneles plurales integrados por figuras destacadas del ámbito de la integración regional. Asimismo, participarán representantes de la sociedad civil, el mundo académico, organismos multilaterales y referentes políticos.

Bajo el nombre “América Latina y el Caribe: el futuro de la integración”, el seminario, que se realizará en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, tendrá al Presidente argentino, Alberto Fernández, como anfitrión y contará con la participación en modo presencial de los exmandatarios José “Pepe” Mujica (Uruguay), José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia) y Vinicio Cerezo (Guatemala). A ellos se sumarán de manera telemática el Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Una vista general muestra a los líderes y primeros ministros durante la cumbre de la Celac, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2021. Foto: Reuters

En el seminario también participarán, entre otros, el canciller argentino Santiago Cafiero; el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados; el excanciller brasileño Celso Amorim; Alicia Bárcena, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami y José Miguel Insulza, exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Según un punteo de los temas más importantes que tratará Fernández durante el seminario, al cual accedió la agencia Sputnik, el presidente argentino cree que es necesario hablar con todos los países para que la Celac “tenga más músculo”.

“Uno de los objetivos será comenzar a trabajar en la institucionalización de la Celac. Este es el principal legado que quiere dejar la Argentina en el ejercicio de su presidencia pro témpore. También se abordará la posibilidad de modificación del sistema de toma de decisiones. Pero para cambiar las reglas, obviamente, es necesario el consenso”, se agrega en el documento.

Una fuente de Cancillería argentina dijo al medio ruso que el lema del seminario es la “Unidad en la diversidad”, ya que la Celac, al reunir a 33 países, necesita tomar decisiones por consenso y el objetivo de Argentina es “trabajar en un mismo mensaje unificador”. En ese sentido, en el punteo se señala que Fernández pedirá que la Celac debe tener “mayor peso institucional, pero esto no significa confrontar con otros organismos, como puede ser la OEA”.

Los presidentes Alberto Fernández, Jair Bolsonaro, Iván Duque y Joe Biden reaccionan cuando llegan para una foto familiar al final de la novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, el 10 de junio de 2022. Foto: Reuters

Al respecto, Enríquez-Ominami, quien moderará el panel “Integración económica y política en un sistema internacional en crisis”, en el seminario de la Celac, comentó a La Tercera los tres desafíos que, a su juicio, enfrenta la integración regional. “Uno es la cantidad gigantesca de organismos subregionales que existen y que probablemente pudiera revisarse su integración. Me refiero a la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración), la CAN (Comunidad Andina), Mercosur, Alba, Prosur, Celac. Y habrá que revisar qué hacer con tantos organismos e instancias tan importantes, pero al mismo tiempo tan atomizadas”, apuntó

“Por otra parte, está el tema de la Unasur y hay un debate si se requiere una nueva Unasur, la misma Unasur. Es un enorme debate desde el sur y ahí la elección en Brasil es fundamental, porque bien se sabe que (Jair) Bolsonaro no cree en la integración regional”, detalla Enríquez-Ominami. “Y lo tercero es la Celac, que es una comunidad de países que no tiene institucionalidad. Sin embargo, de la mano de México tuvo una gran presidencia y ahora de la mano de Alberto Fernández (una presidencia pro témpore) desideologizada, que busca hacer más política y menos ideología y creo que eso es muy importante para una instancia tan transversal, donde hay más de 30 países que no son solo los del sur, son Centroamérica, el Caribe y el sur. Y creo que un organismo regional con mayor institucionalidad puede ser muy importante para las izquierdas y para las derechas”, concluyó.