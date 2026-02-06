SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    La aeronave de lujo del promotor inmobiliario Gil Dezer realizó dos vuelos desde Arizona, según una investigación del diario británico The Guardian.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El personal de seguridad israelí recibe a un palestino esposado deportado de Estados Unidos en el aeropuerto internacional Ben Gurion de Israel.

    Un avión de lujo propiedad de un magnate inmobiliario cercano a la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transportó dos veces a grupos de hombres palestinos desde Arizona a Cisjordania, reportó este jueves el diario británico The Guardian.

    Según la investigación del periódico, el vuelo era parte de una operación secreta y políticamente sensible del gobierno de Estados Unidos para deportar a palestinos arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a Cisjordania.

    El primer vuelo documentado despegó la mañana del 21 de enero desde un aeropuerto cercano a un centro de expulsión en Arizona y llegó a Israel tras tres escalas de repostaje: Nueva Jersey, Irlanda y Bulgaria. A su llegada, un grupo de ocho palestinos fue recibido por personal de seguridad en el aeropuerto Ben Gurion y posteriormente trasladado a un checkpoint próximo a la aldea de Ni’lin, donde, de acuerdo con testimonios recogidos, fueron dejados en la carretera con ropa de prisión y pocas pertenencias.

    Mohammad Kanaan con hombres palestinos deportados abandonados en la aldea cisjordana de Ni’lin. Entre ellos se encuentran Maher Awad, en primer plano con la mano en alto, y Sameer Isam Aziz Zeidan, al fondo con una mascarilla.

    El segundo uso del mismo avión para este operativo se produjo el lunes de esta semana, cuando otra tanda de deportados palestinos fue transportada a Tel Aviv y, según las mismas fuentes, también conducida después a Cisjordania. Los datos de seguimiento de aeronaves citados en el reportaje indican que ambos trayectos incluyeron escalas en Shannon (Irlanda) y Sofía (Bulgaria), un punto que podría plantear preguntas sobre el estatus legal de los pasajeros durante el tránsito por terceros países.

    Una fotografía publicada por el periódico israelí Haaretz muestra que los hombres fueron recibidos en el aeropuerto Ben Gurion por un grupo de personal de seguridad israelí. Desde allí, guardias armados los condujeron a un puesto de control cerca de la aldea cisjordana de Ni’lin.

    “Nos dejaron como animales al borde del camino”, declaró Maher Awad, un joven de 24 años originario de Cisjordania, que llevaba casi una década viviendo en Estados Unidos. “Fuimos a una casa de la zona, llamamos a la puerta y les dijimos: ‘Por favor, ayúdennos’”.

    Mohammad Kanaan, profesor universitario cuya casa está cerca del puesto de control, recordó el momento en que Awad apareció en el pueblo. Kanaan, que llevaba una kufiya roja para protegerse del viento frío, se tomó una selfi con los hombres. “Me impactó verlos caminar hacia mi casa y el pueblo. El Ejército israelí no suele liberar prisioneros en este puesto de control”, dijo. “Solo se quedaron en mi casa dos horas. Durante ese tiempo, les dimos de comer. Llamaron a sus familias, quienes vinieron a recogerlos o les organizaron el transporte”.

    Añadió: “No tuvieron contacto con sus familias durante mucho tiempo. Sus familias los consideraban desaparecidos”.

    Awad y otro pasajero citado, Sameer Isam Aziz Zeidan (47), describieron que viajaron esposados de manos y pies; Awad afirmó que además le colocaron una sujeción corporal que dificultaba comer. Tras ser dejados cerca de Ni’lin, vecinos de la zona los auxiliaron, les dieron comida y facilitaron llamadas a familiares que, según el testimonio recogido, llevaban tiempo sin contacto y los consideraban desaparecidos.

    En el caso de Zeidan, su familia explicó que vivía en Louisiana, en EE.UU., con su esposa y cinco hijos y que fue detenido por el ICE hace más de un año tras no renovar su green card (permiso de residencia permanente). Awad, por su parte, aseguró que su vida estaba en Michigan: estudió allí, trabajó en negocios familiares y formó una familia con una pareja estadounidense, que dio a luz mientras él permanecía detenido. Relató también que un arresto relacionado con una denuncia que posteriormente fue retirada desencadenó su captura por el ICE al salir de la cárcel local.

    El jet utilizado en la operación lleva el logotipo de Dezer Development, empresa fundada por Michael Dezer y actualmente dirigida por su hijo Gil. El elegante avión Gulfstream IV es llamado por sus dueños como “mi pequeño cohete”.

    Los Dezer mantienen una relación empresarial histórica con Trump: participaron en la construcción de torres residenciales con marca Trump en Miami y, según registros de financiamiento citados en la investigación, han aportado más de 1,3 millones de dólares a campañas presidenciales del republicano.

    Además, Gil Dezer es donante de campaña y mantiene vínculos personales con el círculo familiar del presidente estadounidense: es amigo de Donald Trump Jr. y miembro de la filial en Miami de Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel. La aeronave fue contratada por ICE a través de Journey Aviation, una empresa de Florida dedicada al arriendo de aviones privados que declinó comentar la operación.

    Dezer, por su parte, sostuvo en un correo que no conoce la identidad de quienes vuelan cuando su avión es arrendado mediante un intermediario y que solo recibe notificación de las fechas de uso. No respondió a preguntas adicionales sobre la utilización de su jet en deportaciones de palestinos vía Israel, según el reportaje.

    Según Human Rights First (HRF), que rastrea los vuelos de deportación, el avión de Dezer realizó cuatro “vuelos de expulsión” –a Kenia, Liberia, Guinea y Eswatini– a partir de octubre pasado, antes de sus dos recientes viajes a Israel.

    Sobre el costo de los vuelos, la investigación de The Guardian señala que el ICE ha indicado en el pasado que el precio de vuelos chárter oscila entre casi 7.000 y más de 26.000 dólares por hora, y que fuentes del sector estimaron entre 400.000 y 500.000 dólares el costo de un viaje de ida y vuelta a Israel.

    Savi Arvey, director de investigación y análisis de HRF sobre los derechos de los refugiados e inmigrantes, dijo que el avión de Dezer era “parte de un sistema opaco de aeronaves privadas que facilitan” una campaña de deportación masiva que “ha ignorado flagrantemente el debido proceso, ha separado familias y se opera sin ninguna rendición de cuentas”.

    Más sobre:ICEEE.UU.TrumpPalestinosCisjordaniaIsraelGil DezerDeportacionesThe GuardianMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    La IA: herramienta, agente… ¿o excusa?

    Fraccionamiento pesquero: Blumar se suma a la ofensiva judicial contra el Estado y pide indemnización por más de US$200 millones

    Lo más leído

    1.
    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Argentina solicita formalmente a EE.UU. la extradición de Nicolás Maduro por violaciones de DDHH

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra
    Chile

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Chevesich por la democracia en Día Mundial de las Elecciones: “Es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026
    Negocios

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba
    El Deportivo

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba

    Con la presión de Novak Djokovic: la joven y desconocida nómina de Serbia que amenaza a Chile en la Copa Davis

    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP: “Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol”

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos
    Mundo

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Aumentan a 24 los muertos por una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia