Aseguran que ha habido contactos desde Cuba con funcionarios estadounidenses sobre Maduro

La ofensiva diplomática y militar de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro ha tenido sorpresivos coletazos en La Habana. Esto, debido a que -según la agencia Reuters- “elementos dentro del régimen cubano” se han acercado a Washington para preguntar cómo sería la región sin el líder venezolano.

Las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato para describir información sensible, se negaron a decir quién específicamente de Cuba había contactado a Washington. “Algunos elementos del régimen cubano se pusieron en contacto con Estados Unidos”, dijo a Reuters una fuente informada sobre el asunto. “Ha habido conversaciones entre ambos sobre cómo sería el mundo sin el régimen de Maduro”, añadió.

Reuters señaló que una segunda fuente confirmó los contactos, pero no entregó más detalles.

El acercamiento descrito contrasta con el discurso público de La Habana. El pasado 25 de noviembre, el gobierno cubano emitió un comunicado en el que acusó a Washington de impulsar un derrocamiento violento del chavismo, calificando la creciente presencia militar estadounidense en el Caribe como una amenaza “exagerada y agresiva”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, asiste a un mitin en Caracas, capital de Venezuela, el 1 de diciembre de 2025. Foto: Xinhua Pedro MATTEY

La dramática escalada del poder de fuego estadounidense en la región latinoamericana incluye al grupo de ataque del portaaviones Gerald Ford, además de ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35.

En el comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo que sería extremadamente peligroso e irresponsable que Estados Unidos derrocara al gobierno de Maduro, además de una violación del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

El presidente Donald Trump habló recientemente con Maduro, pero se negó a decir de qué hablaron.

Reuters informó el lunes de la semana pasada, citando cuatro fuentes familiarizadas con la llamada, que Maduro le dijo a Trump que estaba dispuesto a abandonar Venezuela si él y su familia recibían una amnistía legal completa, incluida la eliminación de las sanciones estadounidenses y el fin de un caso emblemático ante la Corte Penal Internacional.

El llamado siguió a meses de presión estadounidense sobre Venezuela, incluidos ataques contra presuntos barcos de tráfico de drogas, amenazas de acción militar y la designación del Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero.

El USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela. Foto: archivo.

En un Caribe cada vez más militarizado y con aliados regionales alineándose con Washington, los movimientos internos dentro del régimen cubano podrían indicar que La Habana evalúa escenarios ante un posible colapso del chavismo, su principal aliado estratégico y fuente clave de recursos, indicó el diario El Nacional.

Muerte de Alfredo Díaz

Por otro lado, el exgobernador de Nueva Esparta y preso político, Alfredo Díaz, de 55 años de edad, murió este sábado bajo custodia del Estado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Caracas, donde no recibió la atención médica que requería, según denunciaron dirigentes políticos y familiares.

Díaz, dirigente de Acción Democrática, fue detenido en Ospino, estado de Portuguesa, el 24 de noviembre de 2024, cuando intentaba salir del país, en medio de la crisis tras las presidenciales de julio de ese año, en las que la Plataforma Unitaria Democrática denunció un resultado electoral fraudulento.

Díaz cuestionó la falta de publicación de los resultados desglosados de las presidenciales y denunció, días antes de su detención, la crisis eléctrica que vivió en noviembre Nueva Esparta, que el gobierno atribuyó a ataques de la oposición. Tras ser detenido, estuvo bajo desaparición forzosa varios días.

Además de gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz fue también concejal y alcalde en la región insular, donde era un personaje popular.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, exigió en su cuenta de Instagram una respuesta al Estado: “¿Qué pasó con mi esposo, me lo mataron?”, subrayó.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, dijo en un post publicado en X que Díaz “llevaba un año preso, aislado. Solo permitieron una visita de su hija” y subrayó que “el Estado es responsable de la salud de la persona bajo su custodia”.

Gonzalo Himiob, abogado y vicepresidente de Foro Penal, al confirmar la noticia, escribió en su cuenta en X que “según el Protocolo de Minnesota (2016) se trata de una ‘muerte potencialmente ilícita’, que debe ser investigada de manera objetiva e imparcial”.

El partido Voluntad Popular (VP) dijo que Díaz falleció “víctima de un infarto fulminante”.

“Esto no es un hecho aislado. Es la consecuencia directa de un sistema que persigue, encarcela y destruye vidas para sostenerse en el poder. Alfredo Díaz murió sin libertad, sin justicia y sin garantías mínimas, en una cárcel donde el régimen decide quién vive y quién muere”, indicó VP.

En tanto, el instituto Nobel noruego, que concede el Premio Nobel de la Paz, afirmó este sábado que la galardonada opositora venezolana María Corina Machado asistirá en persona a la ceremonia de entrega el próximo día 10 de diciembre en Oslo, según les ha asegurado ella misma.

“Hablamos con ella la pasada noche y nos dijo que estará en Oslo”, dijo a EFE el responsable de comunicación del Instituto Nobel, Erik Aasheim.

El representante destacó que la institución no podía proporcionar ningún otro detalle sobre el viaje de Machado, que vive en la clandestinidad en Venezuela, ni sobre el momento de su llegada, por razones de seguridad.

El gobierno de Paraguay anunció esta semana que el presidente Santiago Peña viajará a Noruega para acompañar a Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, igual que harán los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; y Ecuador, Daniel Noboa.

Otro mandatario que se dice que asistirá a acompañar a Machado es el argentino Javier Milei. También está previsto que asista Edmundo González Urrutia, exiliado en España.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, «por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia», anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.