Asesor del Kremlin dice que contrapropuesta de paz europea “no es aceptable” para Rusia

Las contrapropuestas europeas al “plan de paz” de 28 puntos-impulsado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, y que favorece las exigencias de Moscú- “no son constructivas” y simplemente resultan “inaceptables” para Rusia, declaró este lunes el asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov.

“El plan europeo, a primera vista, es completamente contraproducente e inaceptable para nosotros”, declaró Ushakov a la prensa en la capital rusa.

Los europeos presentaron este domingo en Ginebra una versión revisada del plan estadounidense para Ucrania, que no solo pretendía poner freno a las demandas territoriales de Rusia y ampliar las garantías para Ucrania, sino también colocarse como parte de un acuerdo para el que Estados Unidos no les ha tenido en cuenta.

Kremlin foreign policy advisor Yuri Ushakov says the European "counter-proposal" peace plan is "not constructive and not acceptable to Russia." pic.twitter.com/WZvoPSzeOd — Mike Eckel (@Mike_Eckel) November 24, 2025

La alternativa europea cuestiona los límites propuestos a las Fuerzas Armadas de Ucrania, país invadido por Rusia desde hace más de tres años, y las concesiones territoriales previstas.

También elimina la soberanía rusa “de facto” del Donbás y de parte de Kherson y Zaporiyia y propone que las partes se sienten a negociar en base a la línea de contacto actual, pero sin renunciar a la integridad territorial de Ucrania, asimismo incluye una reducción menor del tamaño de las Fuerzas Armadas -800.000 efectivos en lugar de 600.000-, mientras que deja en manos de los miembros de la OTAN la adhesión de Kiev.

Sin embargo, Ushakov afirmó que la versión estadounidense del plan incluía muchas disposiciones “perfectamente aceptables”, aunque no todas. Añadió que algunas requerirían mayor debate.

Ushakov explicó que el borrador que les entregó Estados Unidos “estará sujeto a revisión y modificaciones”, no solo por la parte rusa, sino también del lado ucraniano, estadounidense y europeo, según recoge la agencia rusa de noticias Interfax.