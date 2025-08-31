Ataque de drones rusos deja a más de 60.000 hogares sin servicio eléctrico en Ucrania

La mayor compañía eléctrica de Ucrania, DTEK, informó que cuatro de sus instalaciones fueron atacadas por drones rusos, y que sus operarios esperan la autorización de las fuerzas armadas para poder trabajar en la reposición del servicio.

Por su parte el gobernador de la ciudad ucraniana de Odesa, Oleh Kiper, señaló que en la comunidad que dirige existen más de 29.000 hogares sin servicio eléctrico. El punto más dañado fue la ciudad portuaria de Chornomorsk, en las afueras de Odesa, donde también resultaron afectados edificios residenciales.

“La infraestructura crítica está operando a través de generadores”, explicó Kiper, señalando que el ataque de Rusia había dejado una persona herida.

Asimismo, el ataque ruso también dañó infraestructura energética y civil en Chernihiv, en el norte del país, donde unos 30.000 hogares quedaron sin electricidad, de acuerdo con el reporte del gobernador local, Viacheslav Chaus. El corte de suministro también afecta a parte de la ciudad de Nizhyn.

Con eso, son más de 60.000 hogares que se ven afectados por el corte de energía, provocado, según relataron, las Fuerzas Armadas de Ucrania, por un ataque nocturno constituido por 142 drones , de los cuales 126 fueron abatidos por las defensas antiaéreas.

Sin embargo, algunos de los aviones no tripulados lograron golpear diez puntos en distintos lugares del país. No se ofrecieron más datos sobre daños ni eventuales personas lesionadas.