Aumentan a 12 los policías muertos por el derribo de un helicóptero con un dron en Colombia

El balance de víctimas por el derribo de un helicóptero con policías, que este jueves fue alcanzado por un dron en la zona noroeste de Colombia, aumentó al menos a 12 agentes muertos y otros trece heridos, según indicaron las autoridades locales.

El grupo de fallecidos en el ataque perpetrado en el municipio de Amalfi lo componen un capitán, un subteniente, un subintendente y nueve patrulleros, según información de la Gobernación de Antioquia tras su identificación que fue recabada por la emisora W Radio.

Los agentes participaban en una misión de traslado de personal para colaborar en la erradicación de cultivos de hoja de coca cuando fueron alcanzados por el dron, atribuido por el presidente del país, Gustavo Petro, al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC).

También el gobernador de la región, Andrés Julián, vinculó el ataque a las disidencias de las FARC y, en particular, a un grupo liderado por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá Córdoba”, a quien considera que Petro le brinda “tratamiento de ‘angelito’” pese a sus actividades criminales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, responsabilizó del derribo al Clan del Golfo, que “no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror”. “Como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado”, aseguró en su primera reacción.

A su vez, el director de la Policía, Carlos Fernando Triana Beltrán, lamentó la “acción terrorista” contra el helicóptero y prometió que las fuerzas de seguridad seguirán combatiendo “a estos criminales que hoy enlutan a todo un país”. Tanto las Fuerzas Militares como la Policía han enviado efectivos a la zona.

Recompensa por información para evitar atentados

El mismo Pedro Sánchez anunció esta tarde una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (casi US$49.690) a cambio de información que permita “anticiparnos” a cualquier atentado terrorista.

Esto después de que se produjera el derribo del helicóptero y un posterior ataque con explosivos cerca de una base militar en Cali, que hasta el cierre de esta edición sumaba seis muertos y más de 60 heridos.

“Ofrecemos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita anticiparnos a cualquier atentado terrorista en el país. Estamos en máxima alerta: no se descartan medidas excepcionales ante la posibilidad de más ataques terroristas”, señaló en su cuenta de la red social X el ministro de Defensa colombiano.