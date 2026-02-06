Aumentan a 24 los muertos por una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán

La explosión tuvo lugar en un centro de culto y reunión de la comunidad chiita en el área de Tarlai, en Islamabad.

Al menos 24 personas han muerto y más de cien han resultado heridas este viernes a causa de una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán, Islamabad, sin que por ahora haya información sobre el suceso, que ha llevado a las autoridades a abrir una investigación.

La explosión ha tenido lugar en una ‘imam bargah’ -un centro de culto y reunión de la comunidad chiita- en el área de Tarlai, tras lo que el portavoz de la Policía de Islamabad, Taqi Yauad, ha señalado que por ahora no se conoce la naturaleza de la explosión.

Suicide blast at Islamabad imambargah during Friday prayer martyrs 15, injures 80



Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión paquistaní han apuntado a que se habría tratado de un atentado suicida ejecutado en medio de los rezos del viernes y han vinculado al supuesto responsable con el grupo Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes.

El presidente de Pakistán, Asif Alí Zardari, ha condenado ya el suceso y ha subrayado que “atacar a civiles inocentes es un crimen contra la humanidad”, al tiempo que ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas. A las condenas se ha sumado el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

Horas antes, el Ejército de Pakistán había anunciado la muerte de cerca de 25 supuestos miembros del TTP en el marco de dos días de operaciones en la provincia de Jáiber Pastunjua, situada cerca de la frontera con Afganistán, escenario desde hace años de inseguridad, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.